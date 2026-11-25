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Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçını kim anlatıyor, spiker kim soruları maç öncesinde araştırılıyor. TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın anlatıcısı henüz resmi olarak açıklanmadı. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçını TRT 1 ekranlarında anlatacak spikeri Eren Koca oldu.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.

TRT 1; D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanaldan izlenebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrew Madley olarak belirlendi.