Shakhtar Donetsk elendi mi, turu geçti mi, Shakhtar Donetsk Crystal Palace ilk maç kaç kaçtı (Arda Turan)?

Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Turan’ın teknik direktörlük kariyerindeki en büyük meydan okuma olan Crystal Palace - Shakhtar Donetsk rövanş mücadelesi, 7 Mayıs Perşembe akşamı tüm heyecanıyla sahne aldı. İlk maçta kalesinde gördüğü 3 golle tur şansını zora sokan ancak Londra deplasmanına umutlu giden Shakhtar Donetsk’in Avrupa serüveni tek bir maça sığdı. "Arda Turan tur atladı mı?" sorgusu spor gündeminin zirvesine tırmanırken, Shakhtar Donetsk’in İngiltere’deki geri dönüş çabası ve maçın ardından netleşen sonuçlara dair tüm ayrıntıları anlık olarak aktarıyoruz.

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde nefesler tutuldu. Crystal Palace ile Shakhtar Donetsk arasındaki bu kritik karşılaşma, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Londra’nın ikonik stadyumlarından Selhurst Park'ta gerçekleştirilecek olan müsabakanın başlama saati ise Türkiye saati ile 22:00 olarak açıklandı.

SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?

İki takım arasında Polonya'da oynanan yarı finalin ilk ayağında İngiliz ekibi Crystal Palace büyük bir avantaj elde etmişti. 30 Nisan 2026 tarihinde oynanan karşılaşmada;

• İlk Maç Skoru : Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace şeklinde sonuçlandı.

Crystal Palace'ın gollerini Ismaila Sarr, Daichi Kamada ve Jorgen Strand Larsen kaydederken; Arda Turan'ın ekibinin tek golü Oleg Ocheretko'dan gelmişti.

ARDA TURAN YÖNETİMİNDEKİ SHAKHTAR İÇİN TUR İHTİMALLERİ

Deplasmanda tur atlamak isteyen Shakhtar Donetsk için Londra'daki senaryolar oldukça net:

• Final İçin: Shakhtar Donetsk'in rakibini en az 3 farklı skorla (3-0, 4-1 vb.) mağlup etmesi gerekiyor.

• Uzatma İçin : Arda Turan'ın ekibi maçı tam 2 farkla (2-0, 3-1, 4-2 vb.) kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek.

• Veda : Crystal Palace her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet durumunda adını finale yazdıran taraf olacak.

DEV MAÇIN OYNANACAĞI STAT: SELHURST PARK

Shakhtar Donetsk’in finale yükselebilmek için mucizevi bir galibiyet arayacağı bu tarihi randevuya İngiltere ev sahipliği yapıyor. Karşılaşma, Crystal Palace’ın ateşli taraftarıyla bilinen Londra'daki kalesi Selhurst Park’ta oynanacak. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, 1-3'lük dezavantajı tersine çevirerek kulüp tarihine bir Avrupa finali daha eklemek istiyor.

ARDA TURAN: "FİNALE GİTMEYİ HAYAL EDİYORUZ"

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Arda Turan, "İlk maçta rakibimiz bize büyük bir ders verdi ama hayatta umut varsa her şey mümkündür. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve son ana kadar mücadele edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum," ifadelerini kullandı. Türk teknik adamın Avrupa arenasındaki bu en büyük meydan okuması saat 22:00'de TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.