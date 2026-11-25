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Shakhtar Donetsk 6-0 Fenerbahçe özet izle, U19 maçının golleri nereden izlenir soruları maçın ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk U19, Fenerbahçe U19'u 6-0 yendi. Ukrayna ekibinin forveti Ryan Roberto 4 gol atarak maça damga vurdu. Maçın özeti ve golleri, UEFA'nın resmi dijital platformları ile spor sitelerinin video bölümleri üzerinden izlenebiliyor.

SHAKHTAR DONETSK 6-0 FENERBAHÇE ÖZET İZLE

Shakhtar Donetsk U19 ile Fenerbahçe U19 arasındaki karşılaşmanın özet görüntüleri maçın ardından paylaşıldı. Maçın özeti ve golleri, UEFA'nın resmi internet sitesi, UEFA.tv ve UEFA'nın resmi video kanalları üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşmanın gol görüntülerine spor sitelerinin video bölümlerinden de ulaşılabiliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE U19 MAÇININ GOLLERİ

Shakhtar Donetsk, 15. dakikada Tverdokhlib'in golüyle öne geçti. Ryan Roberto 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bir dakika sonra Chornenkyi skoru 3-0'a getirdi. Ryan Roberto 40. dakikada bir kez daha ağları sarsınca ilk yarı 4-0 Shakhtar Donetsk'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Ukrayna ekibinde Ryan Roberto, 53. dakikada penaltıdan hat-trick yaptı. Brezilyalı forvet, 87. dakikada attığı dördüncü golüyle skoru 6-0'a taşıdı.

Goller :

15. dakika Tverdokhlib (1-0)

26. dakika Ryan Roberto (2-0)

27. dakika Chornenkyi (3-0)

40. dakika Ryan Roberto (4-0)

53. dakika Ryan Roberto, penaltı (5-0)

87. dakika Ryan Roberto (6-0)

FENERBAHÇE U19 PUAN DURUMU

Bu sonuçla UEFA Gençlik Ligi'nde 5 maçın tamamını kaybeden Fenerbahçe U19 puan alamadı. Shakhtar Donetsk U19 ise bu galibiyetle puanını 3'e yükseltti. Fenerbahçe U19, bir sonraki maçında Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.

AYNI GÜN A TAKIMLAR DA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin A takımları da bu akşam karşı karşıya gelecek. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si arasındaki maç, Londra'daki Stamford Bridge'de Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.