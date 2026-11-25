Shakhtar Donetsk 6-0 Fenerbahçe özet izle, U19 maçı Shakhtar Donetsk 6-0 Fenerbahçe golleri nereden izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe U19 takımı, Shakhtar Donetsk U19 deplasmanından ağır bir yenilgiyle döndü. Ukrayna temsilcisi, ilk yarısını 4-0 önde kapattığı karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.
Shakhtar Donetsk 6-0 Fenerbahçe özet izle, U19 maçının golleri nereden izlenir soruları maçın ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk U19, Fenerbahçe U19'u 6-0 yendi. Ukrayna ekibinin forveti Ryan Roberto 4 gol atarak maça damga vurdu. Maçın özeti ve golleri, UEFA'nın resmi dijital platformları ile spor sitelerinin video bölümleri üzerinden izlenebiliyor.
SHAKHTAR DONETSK 6-0 FENERBAHÇE ÖZET İZLE
Shakhtar Donetsk U19 ile Fenerbahçe U19 arasındaki karşılaşmanın özet görüntüleri maçın ardından paylaşıldı. Maçın özeti ve golleri, UEFA'nın resmi internet sitesi, UEFA.tv ve UEFA'nın resmi video kanalları üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşmanın gol görüntülerine spor sitelerinin video bölümlerinden de ulaşılabiliyor.
SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE U19 MAÇININ GOLLERİ
Shakhtar Donetsk, 15. dakikada Tverdokhlib'in golüyle öne geçti. Ryan Roberto 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bir dakika sonra Chornenkyi skoru 3-0'a getirdi. Ryan Roberto 40. dakikada bir kez daha ağları sarsınca ilk yarı 4-0 Shakhtar Donetsk'in üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Ukrayna ekibinde Ryan Roberto, 53. dakikada penaltıdan hat-trick yaptı. Brezilyalı forvet, 87. dakikada attığı dördüncü golüyle skoru 6-0'a taşıdı.
Goller :
15. dakika Tverdokhlib (1-0)
26. dakika Ryan Roberto (2-0)
27. dakika Chornenkyi (3-0)
40. dakika Ryan Roberto (4-0)
53. dakika Ryan Roberto, penaltı (5-0)
87. dakika Ryan Roberto (6-0)
FENERBAHÇE U19 PUAN DURUMU
Bu sonuçla UEFA Gençlik Ligi'nde 5 maçın tamamını kaybeden Fenerbahçe U19 puan alamadı. Shakhtar Donetsk U19 ise bu galibiyetle puanını 3'e yükseltti. Fenerbahçe U19, bir sonraki maçında Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.
AYNI GÜN A TAKIMLAR DA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin A takımları da bu akşam karşı karşıya gelecek. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si arasındaki maç, Londra'daki Stamford Bridge'de Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.