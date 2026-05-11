Sezer İnanoğlu kimdir? Sezercik adıyla tanınan Sezer İnanoğlu kaç yaşında, nereli, son hali nasıl?

1970’li yılların efsane çocuk oyuncularından biri olarak hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, “Sezercik” karakteriyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Küçük yaşta elde ettiği büyük şöhretin ardından hayatı zaman zaman gündeme gelen İnanoğlu’nun yaşı, memleketi ve son hali yeniden merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Sezer İnanoğlu, 1967 doğumlu Türk oyuncudur. Sinema dünyasında özellikle çocuk yaşlarda canlandırdığı “Sezercik” karakteriyle tanınmış ve 1970’li yılların unutulmaz çocuk yıldızları arasında yer almıştır. Yapımcı Berker İnanoğlu ve Aysel İnanoğlu’nun çocuğu olan İnanoğlu, sinema çevresiyle iç içe bir ailede büyümüştür.

SEZER İNANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1967 doğumlu olan Sezer İnanoğlu, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Kariyerine çok küçük yaşlarda başlayan oyuncu, çocukluk döneminde büyük bir şöhrete ulaşmıştır.

SEZER İNANOĞLU NERELİ?

Sezer İnanoğlu İstanbul doğumludur. Hayatının büyük bölümünü de bu şehirde geçirmiş ve Türk sinemasının önemli yapımcı ve oyuncularıyla aynı çevrede yetişmiştir.

SEZER İNANOĞLU’NUN KARİYERİ

Sezer İnanoğlu, sinema kariyerine çocuk yaşta “Sezercik Yavrum Benim” filmiyle adım atmıştır. Ardından “Sezercik” karakteriyle birçok filmde başrol oynayarak büyük bir popülerlik kazanmıştır. Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Ediz Hun, Perihan Savaş ve Ayhan Işık gibi Türk sinemasının önemli isimleriyle aynı projelerde yer almıştır.

Çocuk yıldızlık döneminden sonra sinemadan uzaklaşan İnanoğlu, farklı alanlarda iş hayatına yönelmiştir. Yıllar içinde özel hayatı ve yaşadığı zorluklarla da gündeme gelen Sezer İnanoğlu, Türk sinema tarihinin en bilinen çocuk oyuncularından biri olarak anılmaktadır.