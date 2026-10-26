Şevket Çoruh kimdir? Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri dizinin dönüşüne kapıyı kapattı

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Arka Sokaklar'ın yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh net bir cevap verdi: Dizi devam etmeyecek. Çoruh, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube'daki Bana Baştan Anlat programında Kanal D dizisinin 751. bölümde sona erdiğini söyledi.

Son bölüm 5 Haziran 2026'da yayımlanmıştı. O günden beri yeni sezon ihtimali konuşuluyordu.

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR İÇİN NE DEDİ?

Şevket Çoruh, programda Arka Sokaklar'ın bittiğini ve 751. bölümle sona erdiğini iki kez tekrarladı. Dizinin yeniden başlayacağı söylentileri sorulunca "Başlamayacak kardeşim, devam etmiyor" dedi.

Aynı sohbette dizinin nasıl başladığını da anlattı. Yapımcı Türker İnanoğlu onu Kavacık'taki ofisine çağırmış ve yazdırdığı senaryonun 500 bölüm süreceğini söylemişti. Çoruh bu söze güldüğünü, İnanoğlu'nun sert bakışı üzerine sustuğunu anlattı. Dizi o tahmini de geçti. Bu kadar uzun sürmesinin sırrı sorulduğunda cevabı kısaydı: "Bilsem ben yapımcı olurum."

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'da 2006'dan itibaren Komiser Mesut Güneri'yi oynayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1989'dan beri sahneye çıkıyor. Kartal Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Televizyona 1995'te Çiçek Taksi ile geldi. Sinemada adını duyuran film 2003 yapımı İnşaat oldu; bu roldeki performansıyla 23. İstanbul Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 3 Nisan 2017'de Kadıköy'de kendi tiyatrosu Baba Sahne'yi açtı. Rasim Öztekin, Dümbüllü'nün kavuğunu 20 Eylül 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki törenle ona devretti.

ŞEVKET ÇORUH KAÇ YAŞINDA?

Şevket Çoruh 53 yaşında. 30 Haziran 1973'te İstanbul'da doğdu.

ŞEVKET ÇORUH NERELİ?

Şevket Çoruh İstanbul doğumlu, ailesi Artvinli. Baba tarafı Ardanuç'un Anaçlı köyünden. Aile 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra İstanbul'a göç etti ve Muratlı köyüne yerleşti. Annesinin ailesi Sapanca'dan.

ŞEVKET ÇORUH HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Şevket Çoruh'un filmleri arasında İnşaat (2003), Eğreti Gelin (2004), Anlat İstanbul (2004), Usta (2008), Çakallarla Dans serisi, Çanakkale 1915 (2012), İnşaat 2 (2014) ve Aile Arasında (2017) var.

Dizilerde Sevda Kondu, Yılan Hikayesi, Sultan Makamı, Savcının Karısı ve Akasya Durağı'nda rol aldı. En uzun süre oynadığı dizi Arka Sokaklar oldu. 2022'de bir süre diziden ayrıldı, sonra Mesut Komiser'e geri döndü.