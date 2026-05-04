Sevilla Real Sociedad maçı hangi kanalda, Sevilla Real Sociedad nereden CANLI izlenir?

La Liga’da Sevilla ile Real Sociedad arasında oynanacak zorlu mücadele öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle “Sevilla Real Sociedad maçı nereden canlı izlenir?” sorusu sıkça araştırılırken, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve dijital izleme seçenekleri büyük merak uyandırıyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için yayın detaylarını yakından takip ediyor.

SEVILLA – REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga’da Sevilla ile Real Sociedad arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Kritik mücadele, şifreli yayın üzerinden farklı platformlar aracılığıyla taraftarlarla buluşacak.

SEVILLA – REAL SOCIEDAD MAÇI YAYIN KANALI VE İZLEME BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden yayın yaparken, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli olarak izlenebiliyor. S Sport Plus ise dijital abonelik sistemiyle internet üzerinden erişim sağlıyor.

SEVILLA – REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

La Liga kapsamında oynanacak Sevilla – Real Sociedad karşılaşması, 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

SEVILLA – REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele saat 22:00’de başlayacak. Gece oynanacak karşılaşma, La Liga heyecanını ekranlara taşıyacak.

SEVILLA – REAL SOCIEDAD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sevilla ile Real Sociedad arasındaki La Liga karşılaşması, İspanya’nın Sevilla şehrinde bulunan Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Sevilla, taraftarı önünde sahaya çıkacak.