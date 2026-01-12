Haberler

Sevilla Celta Vigo maçı hangi kanalda? Sevilla Celta Vigo nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
İspanya La Liga'da heyecan Sevilla ile Celta Vigo'nun karşı karşıya geleceği mücadeleyle devam ediyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın şifreli mi yoksa şifresiz mi ekrana geleceği gibi detayları araştırıyor.

Sevilla ile Celta Vigo arasında oynanacak La Liga mücadelesini canlı izlemek isteyenler, maçın hangi platformdan yayınlanacağını ve Türkiye'de hangi kanaldan takip edilebileceğini merak ediyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

SEVILLA – CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da oynanacak Sevilla – Celta Vigo karşılaşması futbolseverlerle buluşuyor. Mücadele, Türkiye'de S Sport ve dijital platformu S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA – CELTA VIGO MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen sporseverler, yayına internet ve mobil uygulama aracılığıyla erişebilecek. Platform, abonelik sistemiyle hizmet veriyor ve maç yayını şifreli olarak sunuluyor.

SEVILLA – CELTA VIGO MAÇI S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Mücadele S Sport kanalından da canlı yayınlanacak. Kanal; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Yayınlar uydu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak aktarılıyor.

SEVILLA – CELTA VIGO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sevilla ile Celta Vigo arasındaki La Liga mücadelesi, 12 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

SEVILLA – CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

SEVILLA – CELTA VIGO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

La Liga mücadelesine Sevilla ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.

