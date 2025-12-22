Sevilay Yılman'ın Show TV'den ayrılıp ayrılmadığı konusu gündemde. Yılman'ın durumu hakkında net bir bilgi olmaması, kovuldu mu yoksa ayrıldı mı sorularını beraberinde getiriyor. Sevilay Yılman kovuldu mu, Sevilay Yılman Show TV'den ayrıldı mı?

SEVİLAY YILMAN SHOW TV'DEN AYRILDI MI?

Bışar Özbey, Okan Buruk'un ifadesi alınacak diyen Sevilay Yılman'ın, Show TV ile ilişiği kesildiğini açıkladı.

SEVİLAY YILMAN KİMDİR?

Sevilay Yılman, Türkiye'de spor medyası denildiğinde akla gelen kadın gazetecilerden biridir. Özellikle futbol alanındaki yorumları, analizleri ve ekran performansıyla tanınan Yılman, uzun yıllardır spor basınının içinde aktif olarak yer almaktadır. Erkek egemen bir alan olarak görülen spor gazeteciliğinde kendine sağlam bir yer edinen Sevilay Yılman, hem televizyon hem de yazılı basında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir.

Medya kariyeri boyunca sporun farklı alanlarında görev alan Yılman, özellikle futbol gündemine dair yaptığı yorumlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kendine has üslubu, net yorumları ve güncel konulara hâkimiyeti sayesinde spor kamuoyunda sıkça konuşulan isimlerden biri olmuştur.