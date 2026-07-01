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Sevil Akı Saner kimdir? Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner kaç yaşında, nereli?

Sevil Akı Saner kimdir? Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner kaç yaşında, nereli?
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Sevil Akı Saner kimdir? “Yeraltı” dizisinde canlandırdığı Azize Habban karakteriyle gündeme gelen başarılı oyuncu Sevil Akı Saner’in hayatı, yaşı ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tiyatro kökenli deneyimli sanatçı, son dönemde rol aldığı projelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Sevil Akı Saner kimdir? Yeraltı dizisinin Azize’si Sevil Akı Saner kaç yaşında, nereli?

“Yeraltı” dizisinin Azize’si olarak ekranlara gelen Sevil Akı Saner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Uzun yıllardır tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer alan usta oyuncunun biyografisi ve kariyeri, izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında...

SEVİL AKI SANER KİMDİR?

Sevil Akı Saner, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu ile seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Şehir Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli tiyatro topluluğunda sahne almış, aynı zamanda televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde yer almıştır. Kariyeri boyunca hem dramatik hem de komedi türlerinde farklı rollerde başarılı performanslar sergilemiştir.

SEVİL AKI SANER KAÇ YAŞINDA?

Sevil Akı Saner, 9 Eylül 1971 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

SEVİL AKI SANER NERELİ?

Sevil Akı Saner, Erzurum doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini ise İzmit’te tamamlamıştır.

SEVİL AKI SANER’İN KARİYERİ

Sevil Akı Saner, üniversite eğitimini Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren profesyonel tiyatro kariyerine başlayan sanatçı; Devlet Tiyatroları, Ortaoyuncular ve İstanbul Şehir Tiyatrosu gibi önemli kurumlarda görev almıştır.

Tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de yer alan Sevil Akı Saner, “Benim Annem Bir Melek”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Kuruluş Osman” ve “Destan” gibi yapımlarda rol almıştır. Ayrıca seslendirme çalışmaları ve reklam projeleriyle de sanat hayatını sürdürmüştür.

Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen sanatçı, Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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