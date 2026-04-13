Sevil Akı Saner kimdir? Yeraltı dizisinin Azize'si Sevil Akı Saner kaç yaşında, nereli?

Sevil Akı Saner, “Yeraltı” dizisinde canlandırdığı Azize karakteriyle yeniden gündeme gelirken, başarılı oyuncunun hayatı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Tiyatrodan televizyona uzanan uzun kariyeriyle dikkat çeken Saner’in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Sevil Akı Saner kimdir? Yeraltı dizisinin Azize'si Sevil Akı Saner kaç yaşında, nereli?

SEVİL AKI SANER KİMDİR?

Sevil Akı Saner, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu ile seslendirme sanatçısıdır. Uzun yıllardır sahne ve ekran projelerinde yer alan sanatçı, özellikle tiyatro çalışmaları ve İstanbul Şehir Tiyatrosu bünyesindeki performanslarıyla tanınmaktadır. Kariyeri boyunca birçok önemli oyunda ve yapımda rol almıştır.

SEVİL AKI SANER KAÇ YAŞINDA?

Sevil Akı Saner, 9 Eylül 1971 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

SEVİL AKI SANER NERELİ?

Sevil Akı Saner, Erzurum doğumludur. Eğitim hayatının bir kısmını İzmit’te tamamlamıştır.

SEVİL AKI SANER’İN KARİYERİ

Sevil Akı Saner, Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır.

Tiyatro kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan sanatçı; Espri Standartları Enstitüsü Kurumu, Devlet Tiyatroları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda sahne almıştır. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu’na katılarak birçok önemli oyunda görev yapmıştır.

“Tükürür Kaçarım”, “Kadı”, “Haldun Taner Kabare”, “Ben Anadolu”, “Ferhad ile Şirin”, “Şark Dişçisi” ve “Hastalık Hastası” gibi çok sayıda tiyatro oyununda rol almıştır.

Televizyon ve sinema alanında da aktif olan Saner; “Tatlı Hayat”, “Benim Annem Bir Melek”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Kuruluş Osman” ve “Destan” gibi yapımlarda yer almıştır. Ayrıca seslendirme çalışmaları ve reklam projelerinde de görev almıştır.

