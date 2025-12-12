Haberler

Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlıyor? Sevdiğim Sensin dizisi nerede, ne zaman, hangi gün yayımlanacak?
Güncelleme:
Sevdiğim Sensin, yayınlanmayı bekleyen izleyiciler arasında şimdiden büyük heyecan yaratıyor. Dizi, farklı dünyalardan gelen iki gencin, Erkan ve Dicle'nin yollarının kesişmesini konu alıyor ve izleyicilere sıcak bir aşk hikâyesi sunuyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlıyor? Sevdiğim Sensin dizisi nerede, ne zaman, hangi gün yayımlanacak? Yeni dizi Sevdiğim Sensin'e dair tüm detaylar...

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Sevdiğim Sensin, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da, aşk ve dram dolu hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlıyor? Sevdiğim Sensin dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? Detaylar haberimizde!

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sevdiğim Sensin için heyecanlı bir beklenti sürüyor. İzleyiciler, fragmanların ve tanıtım görsellerinin yayınlanmasının ardından dizinin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Ancak şu ana kadar dizinin kesin yayın tarihi açıklanmadı. Bu durum, yapımın çekim ve post-prodüksiyon sürecinin sürdüğünü gösteriyor ve tarih açıklanana kadar izleyicilerin beklemede olacağına işaret ediyor.

Sektördeki uzman tahminleri ve yayıncı kanalların duyuru takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, Sevdiğim Sensin'in 2025–2026 sezonunun ilerleyen haftalarında izleyiciyle buluşmasının beklendiği ifade ediliyor. Tanıtım kampanyasının hızlanması ve fragmanların peş peşe yayınlanması bu beklentiyi güçlendiriyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin nerede yayımlanacağı konusu net: proje Star TV ekranlarında yayınlanacak. Kanalın resmi açıklamalarında ve fragman sayfalarında dizi için "çok yakında Star'da" ifadeleri kullanıldı.

Star TV: Dizinin televizyon yayın kanalı olarak Star TV belirlendi. Burada haftalık yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

Resmî Web & Dijital: Star TV'nin kendi internet sayfasında ve dijital platformlarda dizinin bölümleri, fragmanları ve haberleri yer alacak. Bu da izleyicilere bölümleri tekrar izleme veya fragmanları takip etme imkânı sunacak.

