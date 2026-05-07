Sevdiğim Sensin 12. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Yeni başlayan Sevdiğim Sensin dizisi, ilk bölümüyle ekran başındaki izleyicilerden tam not aldı. Diziyi kaçıranlar veya tek parça halinde izlemek isteyenler ise internette “Sevdiğim Sensin 12. bölüm tek parça full HD izle” şeklinde arama yapıyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin 12. bölümü hangi platformda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde…

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karanlık saldırının ardından Civan yaşam savaşı verirken, diğerleri kurtulur. Yaşanan bu hadise, Nilüfer’in Civan’a karşı hislerini sorgulamasına neden olurken; Erkan ve Dicle’nin kaderi de bir kez daha birbirine kilitlenir.

Öte yandan Aldur ailesi, sadece saldırıyla değil, geçmişin gölgeleriyle de sarsılır. Fikret’i durduran büyük sır, ona geldiği noktada Erkan’ı yok etmesi değil, kazanması gerektiğini gösterir. Ancak yaşananlardan sonra bu hiç de kolay değildir.

Esat ise ailesinin başına gelenler nedeniyle Fikret’le yüzleşir. İnci, geçmişteki sır yüzünden ailesi Fikret’le her karşı karşıya geldiğinde gerilir. Bununla birlikte öğrendiği başka bir bilgiyle, özellikle Fatoş’a karşı harekete geçer.

Diğer yandan Aldur ailesi, medyanın acımasız sorularıyla karşı karşıya kalır. Olaylar farklı yönlere çekilir. Bu durum, Dicle’nin yeni bir karar almasına neden olur. Kalbinin en derininde bu kararı uygulamak için harekete geçer ve bunu Erkan’dan gizler. Sevdiği adamı mutlu etmek için bu kararı almış olsa da Erkan gerçeği öğrenir ve büyük bir acı yaşar.

İnci ise Dicle’ye karşı başka planların peşindedir. Esat’la evlilik yıl dönümleri için düzenlediği yemeğe herkesi davet eder. Görünen amacı, çevreye karşı imajını düzeltmektir. Ancak bu yemeğin merkezinde, herkesten gizlediği ve Dicle’ye haddini bildirmek için kurduğu büyük bir oyun vardır. Ne var ki bu oyun her şeyi alt üst eder ve Erkan’ı büyük bir itirafın eşiğine getirir.

SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Sevdiğim Sensin dizisi bölümlerini Star TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin dizisi, kaderin beklenmedik anlarda insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan, güçlü bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Farklı dünyalara ait iki insanın zorunlu bir karar sonucu başlayan yolculuğu, zamanla derin ve sarsıcı bir sevdaya dönüşüyor.

Dizi, askerliğinin son günlerini yaşayan İstanbullu Erkan'ın, görev gereği bir köye gitmesiyle başlıyor. Yardım amacıyla bulunduğu bu köyde, hayatı boyunca köy dışına çıkmamış, kendi dünyasında yaşayan Dicle ile tanışıyor. Bu karşılaşma, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir dönüm noktası oluyor.

Erkan modern şehir hayatının içinden gelirken, Dicle geleneklere bağlı, sade ve sessiz bir yaşam sürmektedir. Aralarındaki bu büyük fark, hikâyeyi daha çarpıcı ve etkileyici hale getiriyor.

Hikâyenin en dikkat çekici noktası, Erkan'ın hayatta kalabilmesi için Dicle ile evlenmek zorunda kalmasıdır. Başlangıçta tamamen mecburiyetten doğan bu evlilik, iki yabancıyı aynı kaderde birleştirir.