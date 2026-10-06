Settar Tanrıöğen’in kafasındaki iz nedir, kafasında neden iz var?

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Canlandırdığı unutulmaz karakterlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Settar Tanrıöğen, kafasındaki izle ilgili sorularla arama motorlarında en çok aratılan isimler arasına girdi. İzleyiciler, " Settar Tanrıöğen'in başındaki iz kaza sonucu mu oluştu, geçmişte ameliyat mı geçirdi, iz bir rol için mi yapıldı?" sorularına yanıt arıyor. Settar Tanrıöğen'in kafasındaki izin hikâyesi ve usta oyuncunun hayatına dair ayrıntılar haberimizde.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN KAFASINDAKİ İZ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Tuzlu Kahve dizisindeki sahneleriyle yeniden gündeme geldi. Ancak bu kez izleyicilerin dikkatini çeken, oyuncunun başındaki iz oldu. Özellikle saçlarının kısa olduğu bölgede belirgin şekilde görülen iz, sosyal medyada merak konusu oldu.

KAFASINDAKİ İZİN NEDENİ NE?

Settar Tanrıöğen'in başındaki izin, 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması ve ardından uygulanan tedavi ile operasyon süreciyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Usta oyuncunun yaşadığı bu ciddi sağlık sorunu, Tuzlu Kahve'deki görüntülerin ardından yeniden gündeme geldi.

2024'TE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Tanrıöğen, 26 Ocak 2024'te yaşadığı bilinç bulanıklığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde beyin kanaması teşhisi konulan oyuncu, tedavi altına alınarak ameliyat edildi. Yaklaşık iki ay süren tedavinin ardından 14 Mart 2024'te taburcu edildi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Tanrıöğen, rahatsızlandığı dönemde Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterini canlandırıyordu. Tedavi sürecinin uzaması üzerine karakterin başka bir oyuncu tarafından devam ettirilmesine karar verildi ve Tanrıöğen'in diziyle yolları ayrıldı.

TUZLU KAHVE İLE EKRANLARA DÖNDÜ

Sağlığına kavuşan usta oyuncu, iyileşme sürecinin ardından yeniden kamera karşısına geçti. Tanrıöğen'in Tuzlu Kahve dizisiyle ekranlara dönmesi, sevenlerini sevindirdi.

SETTAR TANRIÖĞEN KAÇ YAŞINDA?

Settar Tanrıöğen, 22 Ekim 1960'ta Denizli'de dünyaya geldi. 65 yaşındaki usta oyuncu, 22 Ekim'de 66 yaşına girecek.