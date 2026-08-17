Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli?

Ekranların tanınan oyuncularından Serkay Tütüncü, rol aldığı yapımların yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Oyunculuk öncesinde sporla ilgilenen ve Survivor macerasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Serkay Tütüncü hakkında araştırmalar hız kazandı. Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Serkay Tütüncü'nün biyografisi ve oyunculuk kariyeri...

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya gelen oyuncudur. Ege Üniversitesinde eğitim gören Tütüncü, oyunculuk öncesinde futbol ile ilgilendi ve farklı takımlarda forma giydi.

İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor'da futbol oynayan Tütüncü, daha sonra kariyerini oyunculuk alanında sürdürme kararı aldı. 2018 yılında ekrana gelen İnsanlık Suçu dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı.

SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN OYUNCULUK KARİYERİ

Serkay Tütüncü, 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Bay Yanlış ve Masumiyet gibi yapımlarda rol aldı.

2022 yılında Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterine hayat veren oyuncu, farklı televizyon projelerindeki performansıyla kariyerini sürdürdü. Tütüncü, son dönemde ise Zeynep Bastık ile ilişkisi ve çiftin evlilik kararıyla magazin gündeminde yer alıyor.

SERKAY TÜTÜNCÜ ZEYNEP BASTIK EVLENDİ Mİ?

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkisi, evlilik kararıyla yeni bir boyut kazandı. Serkay Tütüncü'nün evlilik teklifine olumlu yanıt veren Zeynep Bastık, düğün öncesinde yakın arkadaşlarıyla bekarlığa veda organizasyonunda buluştu.

Özel geceden sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Zeynep Bastık'ın duvak takması dikkat çekerken, ünlü şarkıcının arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadığı görüldü. Çiftin evlilik hazırlıkları devam ederken, Bastık ve Tütüncü'nün resmi olarak evlenip evlenmediği ise merak konusu oldu.