Serhan Adalı kimdir, eşi kim? Serhan Kerim Adalı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Beşiktaş ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı, özel hayatına ilişkin gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Serhan Kerim Adalı ile eşi Aslı Lal Adalı, evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Çiftin karşılıklı olarak açtığı boşanma davası, mahkemede tek celsede ve kısa sürede sonuçlandı. Yaşanan gelişmenin ardından kamuoyunda Serhan Adalı kimdir, Serhan Adalı kaç yaşında, Serhan Adalı nereli, Serhan Adalı ne iş yapıyor ve Serhan Adalı eşi kim? soruları araştırılmaya başlandı. İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler...

SERHAN ADALI KİMDİR?

Serhan Kerim Adalı, Beşiktaş ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın küçük oğludur. Kamuoyunda ağırlıklı olarak ailesi ve iş hayatına ilişkin bilgilerle tanınan Serhan Adalı, son olarak özel yaşamına ilişkin gelişmeler nedeniyle gündeme geldi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Serhan Kerim Adalı'nın adı, eşi Aslı Lal Adalı ile anlaşmalı olarak boşanmasının ardından yeniden merak konusu oldu. Mahkemeye taşınan süreçte tarafların karşılıklı boşanma davası açtığı ve davanın tek celsede sonuçlandığı bildirildi.

SERHAN ADALI EŞİ KİM?

Serhan Kerim Adalı'nın eşi Aslı Lal Adalı'dır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre çift yaklaşık iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi.

Edinilen bilgilere göre son dönemde yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle taraflar karşılıklı boşanma davası açtı. Açılan dava, mahkemede kısa sürede sonuçlanırken Serhan Adalı ile Aslı Lal Adalı tek celsede boşandı.

SERHAN ADALI KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Serhan Kerim Adalı 1995 doğumludur.

SERHAN ADALI NERELİ?

Serhan Kerim Adalı'nın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

SERHAN ADALI NE İŞ YAPIYOR?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Serhan Kerim Adalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren hafriyat, nakliyat ve taşımacılık alanındaki bir firmanın kurucusudur.