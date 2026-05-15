Sergen Yalçın istifa etti mi?

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın hakkında ortaya atılan istifa iddiaları spor gündeminde büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, deneyimli teknik adamın görevine devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.

Son dönemde adı sık sık futbol gündemiyle anılan Sergen Yalçın için “istifa etti mi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kulüpten veya tecrübeli çalıştırıcıdan gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor.

SERGEN YALÇIN’DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR: İSTİFA KARARI MERAK KONUSU

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Sergen Yalçın, son maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündemin merkezine oturdu. Maç performansı, takımın motivasyonu ve sezon değerlendirmesi hakkında konuşan Yalçın, istifa konusuna dair net bir kararın henüz verilmediğini söyledi.

“HEDEF YOKSA KONSANTRASYON DA ZORLAŞIYOR”

Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, karşılaşmanın genel olarak “hedefsiz bir maç” olduğunu ifade etti. Oyuncuların motivasyonunu sağlamakta zorlandıklarını belirten deneyimli teknik adam, özellikle ilk yarıdaki performansı eleştirerek “Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi” sözleriyle dikkat çekti.

TAKIMIN PERFORMANSINA DİKKAT ÇEKTİ

Sezonun belirli bir aşamasından sonra hedefin kaybolduğunu vurgulayan Yalçın, bu durumun doğal olarak oyuncuların sahaya yansıdığını ifade etti. Konyaspor maçının ardından sezonun mental olarak bittiğini söyleyen teknik adam, ikinci yarıda ise takımın toparlandığını belirtti.

İSTİFA SORUSUNA NET CEVAP VERDİ

Gündemdeki en önemli konu olan istifa iddialarına da değinen Sergen Yalçın, henüz yönetimle resmi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktör, “Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz” diyerek karar sürecinin devam ettiğini ifade etti.

“KULÜBÜN MENFAATLERİ ÖN PLANDA”

Açıklamalarında kulübün çıkarlarına vurgu yapan Yalçın, hangi karar alınırsa alınsın bunun kulübün yararına olacağını belirtti. “Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız” diyen teknik adam, kesin kararın önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

Osman DEMİR
