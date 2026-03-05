Haberler

Serenay Sarıkaya, sadece oyunculuğu ve güzelliğiyle değil, aynı zamanda fiziğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, alt açı ve yüksek belli kıyafet seçimleri sayesinde bacak boyu olduğundan uzun görünüyor. Peki, Serenay Sarıkaya'nın boyu kaç? Serenay Sarıkaya'nın bacak boyu kaç cm? Detaylar haberimizde.

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen konulardan biri de Serenay Sarıkaya'nın boyudur. Özellikle paylaştığı fotoğraflardaki perspektif oyunları ve kıyafet seçimleri, hayranlarının ilgisini çekiyor. "2 metre boyunda mı?" gibi esprili yorumlar sosyal medyada viral olurken, gerçekte Serenay Sarıkaya'nın boyu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Serenay Sarıkaya'nın boyu kaç? Serenay Sarıkaya'nın bacak boyu kaç cm? Detaylar...

SERENAY SARIKAYA'NIN BOYU KAÇ?

Ünlü oyuncunun boyu sosyal medyadaki spekülasyonların aksine:

Serenay Sarıkaya'nın Gerçek Boyu: 1.75

SERENAY SARIKAYA'NIN BACAK BOYU KAÇ CM?

Bacak boyu, görsel olarak boy algısını büyük ölçüde etkileyen bir faktördür. Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya paylaşımlarındaki bazı fotoğraflar, alt açı ve yüksek belli kıyafet seçimiyle bacaklarını olduğundan çok daha uzun gösteriyor.

