Serap Belovacıklı neden Sözcü TV'den ayrıldı, hangi kanala geçti?

Uzun süredir Sözcü TV bünyesinde çalışan Serap Belovacıklı'nın kanaldan ayrılması medya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ayrılığı bizzat kendisi tarafından duyurulan Belovacıklı'nın bundan sonraki kariyerine hangi televizyon kanalında devam edeceği ise merak konusu oldu.

SÖZCÜ TV'YE DUYGUSAL VEDA

Sunucu Serap Belovacıklı, Sözcü TV'den ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Kanalın kuruluşundan bu yana emek verdiği Sözcü TV'yi "yuva" olarak tanımlayan Belovacıklı, ayrılık kararının kendisi için kolay olmadığını dile getirdi. Açıklamasında, karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdıklarını ve bu sürecin kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Belovacıklı, Sözcü TV'de geçirdiği yıllar boyunca güçlü bağlar kurduklarını, zor zamanlarda birlikte direndiklerini ve gerçek anlamda bir aile olduklarını vurguladı. Yaşanan süreci duygusal ifadelerle anlatan sunucu, bu birlikteliğin kendisi için her zaman özel bir yere sahip olacağını ifade etti.

"BİRLİKTE YÜRÜYECEK YOLUMUZ KALMADI"

Ayrılığın nedenine de değinen Serap Belovacıklı, Sözcü TV ile artık ortak bir yol haritası kalmadığını söyledi. Bu noktaya gelinmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Belovacıklı, bugüne kadar kendisini izleyen ve destekleyen herkese teşekkür etti.

Mesleki duruşundan ödün vermeyeceğinin altını çizen deneyimli sunucu, bundan sonra da bildiğini ve inandığını söylemeye devam edeceğini belirterek izleyicilerine veda etti.

HANGİ KANALA GEÇECEĞİ BELLİ DEĞİL

Serap Belovacıklı'nın Sözcü TV'den ayrılığının ardından hangi medya kuruluşuyla anlaşacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni adresi merak konusu olurken, Belovacıklı'nın kariyerine hangi kanalda devam edeceği medya kulislerinde yakından takip ediliyor.

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?

17 Temmuz 1984'te Bursa'da dünyaya gelen Serap Belovacıklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Eğitim sürecinde diksiyon ve bilgisayar destekli araştırmacı gazetecilik alanlarında çeşitli eğitimler aldı.

Medya kariyerine 2007 yılında Olay TV'de yönetmen olarak başlayan Belovacıklı, ardından Habertürk'e transfer oldu. Daha sonra Akşam ve Posta gazetelerinde editörlük ve siyasi röportajlar yaptı. Televizyonculuk kariyerine Artı1 TV, TVEM ve Yurt Gazetesi ile devam etti.

2018 yılında Haber Global Ankara Bürosu'nda siyaset muhabiri olarak görev alan Belovacıklı, 2020'den itibaren hafta sonu haberlerini sundu. 2022 yılında TV100'e geçen deneyimli gazeteci, son olarak Sözcü TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu.