Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşması, sahadaki mücadelenin yanı sıra tribünde yaşanan olayla da gündeme geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuğun formasının çıkartılması tepki çekti. Olayın ardından hakkında işlem başlatılan Şenel Akdemir'e ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Akdemir ise yaptığı açıklamada, görüntülerin olayın tamamını yansıtmadığını savundu. Peki, Şenel Akdemir kimdir? Gençlerbirliği FB maçı çocuğun formasının çıkartılması olayı nedir? Detaylar...

ŞENEL AKDEMİR KİMDİR?

Şenel Akdemir, Gençlerbirliği tribünlerinde yer alan bir taraftar olarak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan tribün olayıyla gündeme geldi. Akdemir'in adı, Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuğun tribünde formasının çıkartılması sırasında çekilen görüntülerin ardından kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Karşılaşma sonrasında Akdemir hakkında işlem başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen süreçte Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Akdemir, olayın ardından günler süren sessizliğini çektiği bir video ile bozdu. Yaptığı açıklamada, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin olayın tamamını göstermediğini savundu ve görüntüleri ilk kez izleyen kişilerin kendisine tepki göstermesini anlayabildiğini belirtti.

Akdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de ilk kez izlesem, ben de sizin gösterdiğiniz tepkiyi gösteririm. Çünkü görüntülerde ben baba ve oğula hezeyanda bulunuyormuş gibi görünüyorum. Aslında durum öyle değil. Arkadaşlar benim de ailem var, benim de çocuklarım var. Lütfen tanımadan konuşuyorsunuz. Gençlerbirliği tribünü gerçekten çok nezih bir tribündür. O baba, o formayla orada oturabileceğini bildiği için oraya geldi. Biz insanları teşvik etmek için 'Lütfen ayağa kalkar mısınız?' diyen bir kültürün parçasıyız. Benim de fıtratıma, özüme uyduğu için bu tribünde yer alıyorum"

GENÇLERBİRLİĞİ FB MAÇI ÇOCUĞUN FORMASININ ÇIKARTILMASI OLAYI NEDİR?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı mücadelede tribünde yaşanan olay, karşılaşmanın ardından gündeme geldi.

Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuk, babasıyla birlikte tribünde maçı takip ettiği sırada formasına yönelik tepkilerle karşılaştı. Görüntülere yansıyan anlarda Şenel Akdemir'in çocuğun ve babasının bulunduğu bölüme doğru tepki gösterdiği görüldü. Yaşanan gerginlik sırasında görevli polis, küçük çocuğu kucağına alarak güvenli bölgeye götürdü.

Olayın ardından Şenel Akdemir hakkında işlem başlatıldı ve Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma süreci de kamuoyunun gündemine geldi.

Fenerbahçe de yaşananların ardından küçük taraftar ve ailesiyle iletişime geçti.