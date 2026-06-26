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Senegal Müslüman mı, Hıristiyan mı, Senegal dini ne?

Senegal Müslüman mı, Hıristiyan mı, Senegal dini ne?
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Senegal’in dini yapısı, Afrika ülkelerini merak eden kullanıcılar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Senegal Müslüman mı, Hıristiyan mı, Senegal’in resmi dini ne? Batı Afrika ülkesi olan Senegal’de nüfusun büyük çoğunluğunun hangi dine mensup olduğu ve ülkenin dini yapısı merak ediliyor.

Senegal Müslüman mı, Hıristiyan mı, Senegal dini ne?” sorusu özellikle son dönemde arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında bulunuyor. Afrika’nın dikkat çeken ülkelerinden biri olan Senegal’in dini yapısı, hem kültürel hem de toplumsal yaşam açısından büyük önem taşıyor.

SENEGAL MÜSLÜMAN MI?

Afrika kıtasının batısında yer alan Senegal'in %92'sini Müslümanlar, %2'sini ise Hristiyanlar oluşturuyor. Geriye kalan %6'lık bir kesimi ise yerli dinler oluşturmaktadır. Senegal'in resmi dili ise Fransızca olarak kabul edilirken halkın birçok kısmı yerli dilleri de konuşmaktadır. Ayrıca Senegal, Fransa'dan bağımsızlığını 4 Nisan 1960 tarihinde kazanmıştır.

SENEGAL DİNİ NEDİR?

Senegal'in bilinen ilk sakinler Takruriler'dir. 11. yüzyılda ise Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Senegal'in bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Afrika siyasetinde önemli bir rol oynadı. Halkının büyük bir kısmı siyahi ve Müslüman bir millet olarak İslam Afrika dünyası arasında diplomatik ve kültürel bir köprü oluşturmuştur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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