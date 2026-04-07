Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında, nereli?

Şenay Gürler, yıllardır televizyon ve tiyatro sahnelerinin aranan isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Şenay Gürler kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kariyerinin hangi dönüm noktaları onu ünlü yaptı ve hangi projelerde izledik? Tüm bu merak edilen soruların yanıtları haberin devamında yer alıyor.

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ile sunucudur. Uzun yıllardır sahnede yer alan Gürler, dizilerde ve tiyatro oyunlarında geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Özellikle 2004-2009 yılları arasında atv’de yayımlanan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Fatoş" karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Tiyatro, sinema ve televizyon projelerinin yanı sıra çeşitli belgesel ve kültür-sanat programlarının sunuculuğunu da üstlenmiştir.

ŞENAY GÜRLER KAÇ YAŞINDA?

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 doğumludur ve 59 yaşındadır.

ŞENAY GÜRLER NERELİ?

Şenay Gürler, İzmir doğumludur.

ŞENAY GÜRLER’İN KARİYERİ

Şenay Gürler, tiyatroda ve televizyonda birçok önemli projede yer almıştır. Tiyatro oyunlarında farklı karakterleri canlandırmış, sinema filmlerinde başrol ve yardımcı roller üstlenmiştir. Televizyon dizilerinde ise Avrupa Yakası, Kaçak Gelinler, Kış Güneşi, Çukur ve Sakla Beni gibi yapımlarda performans sergilemiştir. Sunuculuk deneyimi de bulunan Gürler, belgesel ve kültür-sanat programlarını sunmuştur. Çeşitli ödüllerle de başarıları tescillenmiş olan oyuncu, halen aktif olarak kariyerine devam etmektedir.

Sahra Arslan
