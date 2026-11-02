Semiha Bahçeli kimdir, Semiha Bahçeli kaç yaşında, nereli?

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Fizik alanında uzun yıllar akademik çalışmalar yürüten Semiha Bahçeli, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve bir dönem üniversitenin rektör yardımcılığını üstlendi. İşte Prof. Dr. Semiha Bahçeli'nin hayatına dair merak edilenler.

SEMİHA BAHÇELİ KİMDİR?

Prof. Dr. Semiha Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi. Bahçeli ailesinin 6 çocuğundan biri olan Semiha Bahçeli'nin kardeşleri Turan, Nurten, Servet, Serpil ve Devlet Bahçeli.

Akademik kariyerini fizik alanında sürdüren Semiha Bahçeli, Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde, Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bahçeli'nin akademik çalışmaları ağırlıklı olarak spektroskopi, doğrusal olmayan optik malzemeler ve NMR (nükleer manyetik rezonans) teknikleri üzerine yoğunlaştı. Çalışmaları uluslararası bilimsel dergilerde yayımlandı.

SEMİHA BAHÇELİ REKTÖR YARDIMCISI OLDU MU?

Semiha Bahçeli, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaklaşık 2 yıl boyunca rektör yardımcılığı görevini yürüttü. Bahçeli, 17 Temmuz 2009 tarihinde dönemin rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'ın kararıyla bu görevden ayrıldı. Üniversite, değişikliğin akademik teşkilat yönetmeliği kapsamında yapıldığını açıklamıştı. Rektör yardımcılığı görevinden ayrılan Bahçeli, Fizik Bölümü'ndeki öğretim üyeliği görevine geri döndü.

SEMİHA BAHÇELİ KAÇ YAŞINDA?

Semiha Bahçeli'nin doğum tarihine ve yaşına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

SEMİHA BAHÇELİ NERELİ?

Semiha Bahçeli, Bahçeli ailesinin memleketi olan Osmaniye'den. Akademik kariyerinin büyük bölümünü ise Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde geçirdi.