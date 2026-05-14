Semicenk milli takım marşı sözleri! Semicenk milli marş ne zaman çıkacak?

Semicenk, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşın nakarat bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede geniş etkileşim alırken, marş sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun şekilde konuşuldu.

SEMİCENK MİLLİ MARŞ SÖZLERİ

Semicenk, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda milli takım için hazırladığı marşın 36 saniyelik bölümünü takipçileriyle buluşturdu. Şarkıcı paylaşımında, “Milli takımımıza çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Takımımız için hazırlamış olduğum marşın nakarat kısmını sizler ile paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum..” ifadelerine yer verdi. Paylaşımın ardından marş sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Semicenk’in yayınladığı nakarat bölümünde şu sözler yer aldı: “Bu kudret gelir Ata'ndan, kanında destanlarla, zaferler senindir Türkiyem. Yürü bu yol şeref yolumuz dünya şahit olsun, haydi saldır Türkiyem...” Şarkıcının kendine özgü yorumu ile hazırlanan marş, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı. Bazı futbolseverler ve müzik dinleyicileri parçaya olumlu yorum yaparken, bazı kullanıcılar ise marşı Tarkan’ın hafızalara kazınan milli takım şarkısıyla kıyasladı.

SEMİCENK MİLLİ TAKIM MARŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Semicenk’in paylaşımında marşın tamamının yayın tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı. Şarkıcı yalnızca hazırladığı çalışmanın nakarat bölümünü paylaşırken, parçanın tam versiyonunun ne zaman dinleyicilerle buluşacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası başarısının ardından birçok ünlü ismin milli takım için marş hazırlıklarına başladığı konuşulurken, Semicenk’in paylaşımı da dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı. Şarkıcının kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı, sosyal medya platformlarında gündem başlıklarından biri oldu.