Sekizinci Aile nerede çekiliyor, Sekizinci Aile setleri nerede?

Sekizinci Aile dizisinin çekim mekanları, dizinin izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Basmacıgil Ailesi’nin güç ve servet mücadelesini konu alan yapım için İstanbul’un farklı bölgelerinde setler kuruldu. Peki, Sekizinci Aile nerede çekiliyor, dizinin setleri hangi semtlerde bulunuyor? İşte Sekizinci Aile çekim yerleri hakkında merak edilenler.

SEKİZİNCİ AİLE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sekizinci Aile dizisinin çekim yerleri, yapımın izleyiciyle buluşmasının ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul’da çekildiği belirtilen dizide, hikâyenin atmosferine uygun olarak farklı semtler, özel villalar, iş merkezleri ve çeşitli kapalı set alanları kullanılıyor. IMDb’de de yapımın çekim yeri İstanbul, Türkiye olarak gösteriliyor.

Basmacıgil Ailesi’nin yükseliş ve güç mücadelesini anlatan Sekizinci Aile’de İstanbul’un farklı bölgeleri hikâyenin önemli mekânları arasında bulunuyor. Özellikle şehrin modern yapıları ile Boğaz çevresindeki mekânların dizinin görsel atmosferine katkı sağladığı aktarılıyor.

SEKİZİNCİ AİLE SETLERİ NEREDE?

Sekizinci Aile setleri için İstanbul’un farklı ilçelerinden yararlanıldığı belirtiliyor. Bazı kaynaklarda çekimlerin özellikle Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar çevresinde gerçekleştirildiği, villa ve yalıların yanı sıra çeşitli özel mekânların da kullanıldığı ifade ediliyor.

Dizinin çekimlerinde kullanılan mekânlar, Basmacıgil Ailesi’nin sahip olduğu güç ve zenginliği yansıtacak şekilde seçiliyor. Modern iş merkezleri, lüks konutlar ve özel yapılar dizinin hikâyesine uygun bir görüntü oluşturuyor.

SEKİZİNCİ AİLE HANGİ İLÇELERDE ÇEKİLİYOR?

Sekizinci Aile’nin İstanbul çekimlerinde öne çıkan bölgeler arasında Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar bulunuyor. Bununla birlikte bazı kaynaklarda yapımın farklı şehirlerde de çekimler gerçekleştirdiği ve Afyon’da geçen sahneler için özel plato kullanıldığı bilgisi yer alıyor.

Ancak yapımın tüm çekim noktalarının adres adres resmi olarak açıklanmadığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle dizide görülen her mekânın gerçek set adresini kesin olarak belirtmek mümkün değil.

SEKİZİNCİ AİLE BASMACIGİL AİLESİ’NİN EVİ NEREDE?

Sekizinci Aile’de Basmacıgil Ailesi’nin yaşadığı ev de izleyicilerin dikkatini çeken mekânlardan biri. Bazı kaynaklarda ailenin evinin İstanbul’un Yeniköy bölgesinde bulunan tarihi bir köşk olduğu öne sürülüyor.

Dizide ailenin sahip olduğu büyük servet ve sosyal statünün yansıtılması amacıyla gösterişli villa ve köşklerden yararlanılıyor. Fakat söz konusu evin kesin adresi konusunda yapım ekibinden doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

SEKİZİNCİ AİLE ÇEKİM MEKÂNLARI NEDEN MERAK EDİLİYOR?

Ali Atay’ın yönetmenliğini üstlendiği Sekizinci Aile, Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Serkan Keskin ve Çağlar Çorumlu gibi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin İstanbul’un farklı noktalarında çekilmesi de izleyicilerin ekranda gördükleri mekânların nerede olduğunu araştırmasına neden oluyor. Dizinin çekimlerinin tamamlandığı da yapım haberlerinde duyurulmuştu.

Özetle, Sekizinci Aile İstanbul’da çekildi ve çekimlerde başta Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar olmak üzere farklı bölgelerden yararlanıldı. Dizinin bazı sahneleri için ise özel set ve plato alanlarının kullanıldığı aktarılıyor.