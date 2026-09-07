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Sekizinci Aile hangi kanalda, hangi, günler yayınlanıyor, Sekizinci Aile her gün yayınlanıyor mu?

Sekizinci Aile hangi kanalda, hangi, günler yayınlanıyor, Sekizinci Aile her gün yayınlanıyor mu?
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Sekizinci Aile hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor ve Sekizinci Aile her gün yayınlanıyor mu soruları diziyi takip etmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Disney+’ın orijinal yapımı olan Sekizinci Aile, televizyon ekranlarında ilk kez NOW’da izleyici karşısına çıkıyor.

Sekizinci Aile’nin yayın günleri ve ekranlara geleceği kanal araştırılmaya devam ediyor. İzleyiciler özellikle “ Sekizinci Aile hangi kanalda?” ve “ Sekizinci Aile her gün yayınlanıyor mu?” sorularına yanıt ararken, dizinin NOW ekranlarındaki yayın programı da belli oldu.

SEKİZİNCİ AİLE HANGİ KANALDA?

Sekizinci Aile hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor ve Sekizinci Aile her gün yayınlanıyor mu soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sekizinci Aile, NOW TV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor.

SEKİZİNCİ AİLE HER GÜN YAYINLANIYOR MU?

Sekizinci Aile’nin yayın günleri ve saati belli oldu. Dizi, NOW TV’de hafta içi her gün saat 22.15’te ekranlara geliyor. İzleyiciler, Sekizinci Aile’yi hafta içi her gün 22.15’te takip edebiliyor.

SEKİZİNCİ AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sekizinci Aile filmi, Basmacıgil Ailesi’nin sıradan bir yaşamdan dünyanın en güçlü ailelerinden biri haline uzanan sıra dışı hikâyesini konu alıyor. Asıl işlerini bornoz ve havlu üretimi üzerine kuran aile, geliştirdikleri kurşun geçirmez içlik sayesinde büyük bir servete ve güce kavuşuyor. Ancak bu büyük değişim, aile üyeleri arasındaki dengelerin de altüst olmasına neden oluyor.

Farklı annelerden dünyaya gelen altı üvey kardeş, ailenin sahip olduğu gücü ve serveti korumak için birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. Kriz anlarında doğru karar vermekte zorlanan kardeşlerin aile şirketini yönetme çabaları, birbirinden komik ve beklenmedik olayları beraberinde getiriyor.

Ailenin reisi Erol Basmacıgil’in liderliğinde başlayan mücadele, zamanla dışarıdan gelen tehditlerin ortaya çıkmasıyla daha da büyüyor. Kardeşler bir yandan kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken diğer yandan ailelerini ve sahip oldukları gücü korumak için mücadele ediyor.

SEKİNCİ AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Sekizinci Aile filminin oyuncu kadrosunda Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimleri yer alıyor. Filmde Ali Atay, Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Erdem Şenocak, Mehmet Özgür, Cihan Talay, Melisa Döngel, Alper Baytekin ve Ercan Kesal rol alıyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sekizinci Aile’de aile içindeki ilişkiler, güç mücadelesi ve yaşanan krizler komedi unsurlarıyla birlikte işleniyor. Başarılı oyuncuların canlandırdığı farklı karakterler, Basmacıgil Ailesi’nin hikâyesini hareketli ve eğlenceli bir hale getiriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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