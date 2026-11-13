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Şehit Kaan Öcal kimdir? Mühimmat Er Kaan Öcal kaç yaşında, nereli?

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Şehit Kaan Öcal kimdir? Mühimmat Er Kaan Öcal kaç yaşında, nereli?
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yapan Mühimmat Er Kaan Öcal, görev başında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajının ardından şehit askerin hayatı, memleketi ve yaşı araştırılmaya başlandı. Peki, Şehit Kaan Öcal kimdir? Mühimmat Er Kaan Öcal kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan Mühimmat Er Kaan Öcal, görevi başındayken rahatsızlanarak şehit oldu. Acı haberin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajıyla şehit asker için başsağlığı dileklerini iletti. Yozgat'ın Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Kaan Öcal'ın hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Şehit Kaan Öcal kimdir? Mühimmat Er Kaan Öcal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ŞEHİT KAAN ÖCAL KİMDİR?

Kaan Öcal, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir askerdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mühimmat Er olarak vatani görevini sürdüren Öcal, 13 Kasım 2026 tarihinde görevi başındayken rahatsızlanarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kaan Öcal'ın şehadet haberinin ardından bir taziye mesajı yayımladı.

KAAN ÖCAL KAÇ YAŞINDA?

Şehit Mühimmat Er Kaan Öcal'ın yaşı ve doğum tarihine ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir ayrıntı yer almıyor.

KAAN ÖCAL NERELİ?

Şehit Mühimmat Er Kaan Öcal, Yozgat'ın Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Öcal, vatani görevini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerine getiriyordu.

BAKAN YAŞAR GÜLER'DEN KAAN ÖCAL İÇİN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mühimmat Er Kaan Öcal'ın şehit olması üzerine yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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