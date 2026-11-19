Şeflerin Rotası'na katılan yarışmacılar (TAM KADRO) Şeflerin Rotası'na hangi yarışmacılar katılacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye'nin sevilen eski yarışmacılarını bir araya getirecek olan Şeflerin Rotası etkinliği, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde Winter Village'da düzenlenecek. Etkinlikte yer alacak isimler merak konusu olurken, Şeflerin Rotası yarışmacıları da araştırılıyor. Peki, Şeflerin Rotası yarışmacıları kimler, Şeflerin Rotası'na hangi yarışmacılar katılacak? İşte merak edilen tüm detaylar.
Masterchef Türkiye ile tanınan yarışmacılar, Şeflerin Rotası organizasyonu kapsamında Winter Village'da gastronomi tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte sevilen yarışmacılar kendi lezzetlerini ziyaretçilere sunacak. Organizasyonun yaklaşmasıyla birlikte Şeflerin Rotası yarışmacıları, etkinlik tarihleri, ziyaret saatleri ve bilet ücretleri merak konusu oldu. Peki, Şeflerin Rotası yarışmacıları kimler? İşte açıklanan tam kadro ve etkinliğe ilişkin tüm detaylar.
ŞEFLERİN ROTASI YARIŞMACILARI KİMLER?
Şeflerin Rotası Winter Village organizasyonunda MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan 12 isim yer alıyor. Gastronomi etkinliğinde ziyaretçiler, yarışmacıların hazırladığı lezzetleri deneyimleme ve sevdikleri isimlerle bir araya gelme fırsatı bulacak.
Şeflerin Rotası 2026 yarışmacı kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Alican
Araz
Emre
Furkan
Gizem
Metin
Mustafa
Murat Can
Onur
Sergen
Uğur
Zübeyde
ŞEFLERİN ROTASI WINTER VILLAGE NE ZAMAN?
Şeflerin Rotası Winter Village organizasyonu, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü başlayacak. İki gün sürecek etkinlik, 22 Kasım 2026 Pazar günü sona erecek. Hafta sonu boyunca MasterChef Türkiye yarışmacıları Winter Village alanında ziyaretçilerle buluşacak.
ŞEFLERİN ROTASI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Şeflerin Rotası Winter Village etkinliği, her iki gün de saat 12.00'de başlayacak. Organizasyon alanı 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.
Buna göre etkinliğin ziyaret saatleri şöyle:
21 Kasım 2026 Cumartesi: 12.00-22.00
22 Kasım 2026 Pazar: 12.00-22.00
ŞEFLERİN ROTASI'NDA DAHA ÖNCE HANGİ YARIŞMACILAR YER ALDI?
Şeflerin Rotası etkinlik serisi, Aralık 2025'te Bursa'da da gastronomi tutkunlarıyla buluştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Merinos Parkı içerisindeki BURFAŞ B Kafe'de gerçekleştirilen organizasyonda MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile sevilen yarışmacılar yer aldı.
Bursa etabına katılan isimler şöyleydi:
Somer Sivrioğlu
Danilo Zanna
Mehmet Yalçınkaya
Hasan Biltekin
Sergen Özen
Eren Kaşıkçı
Ayaz Geçer
Alican Sabunsoy
Batuhan Bayır
Barbaros Yoloğlu
Semihcan Temiz
Beyza Huri Aydın
Kerem Bilginer
Etkinlikte şefler ve yarışmacılar kendi imza tabaklarını hazırlayarak ziyaretçilere sundu.
ŞEFLERİN ROTASI WINTER VILLAGE'DA NELER OLACAK?
Şeflerin Rotası, gastronomi kültürünü sosyal etkinliklerle bir araya getiren bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Winter Village'ın kış konseptiyle düzenlenecek buluşmada ziyaretçiler, MasterChef Türkiye yarışmacılarının hazırladığı lezzetleri deneyimleyebilecek.
Etkinlik, televizyon ekranlarında izledikleri yarışmacılarla yüz yüze tanışmak ve farklı tarifleri tatmak isteyen gastronomi meraklılarını bir araya getirecek.
ŞEFLERİN ROTASI BİLET ÜCRETİ NE KADAR?
Şeflerin Rotası Winter Village organizasyonunun bilet ve giriş ücretlerine ilişkin henüz resmi bir rakam paylaşılmadı. Etkinliğe katılmak isteyenlerin organizasyon tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.