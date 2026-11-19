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Masterchef Türkiye ile tanınan yarışmacılar, Şeflerin Rotası organizasyonu kapsamında Winter Village'da gastronomi tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte sevilen yarışmacılar kendi lezzetlerini ziyaretçilere sunacak. Organizasyonun yaklaşmasıyla birlikte Şeflerin Rotası yarışmacıları, etkinlik tarihleri, ziyaret saatleri ve bilet ücretleri merak konusu oldu. Peki, Şeflerin Rotası yarışmacıları kimler? İşte açıklanan tam kadro ve etkinliğe ilişkin tüm detaylar.

ŞEFLERİN ROTASI YARIŞMACILARI KİMLER?

Şeflerin Rotası Winter Village organizasyonunda MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan 12 isim yer alıyor. Gastronomi etkinliğinde ziyaretçiler, yarışmacıların hazırladığı lezzetleri deneyimleme ve sevdikleri isimlerle bir araya gelme fırsatı bulacak.

Şeflerin Rotası 2026 yarışmacı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alican

Araz

Emre

Furkan

Gizem

Metin

Mustafa

Murat Can

Onur

Sergen

Uğur

Zübeyde

ŞEFLERİN ROTASI WINTER VILLAGE NE ZAMAN?

Şeflerin Rotası Winter Village organizasyonu, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü başlayacak. İki gün sürecek etkinlik, 22 Kasım 2026 Pazar günü sona erecek. Hafta sonu boyunca MasterChef Türkiye yarışmacıları Winter Village alanında ziyaretçilerle buluşacak.

ŞEFLERİN ROTASI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Şeflerin Rotası Winter Village etkinliği, her iki gün de saat 12.00'de başlayacak. Organizasyon alanı 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Buna göre etkinliğin ziyaret saatleri şöyle:

21 Kasım 2026 Cumartesi: 12.00-22.00

22 Kasım 2026 Pazar: 12.00-22.00

ŞEFLERİN ROTASI'NDA DAHA ÖNCE HANGİ YARIŞMACILAR YER ALDI?

Şeflerin Rotası etkinlik serisi, Aralık 2025'te Bursa'da da gastronomi tutkunlarıyla buluştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Merinos Parkı içerisindeki BURFAŞ B Kafe'de gerçekleştirilen organizasyonda MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile sevilen yarışmacılar yer aldı.

Bursa etabına katılan isimler şöyleydi:

Somer Sivrioğlu

Danilo Zanna

Mehmet Yalçınkaya

Hasan Biltekin

Sergen Özen

Eren Kaşıkçı

Ayaz Geçer

Alican Sabunsoy

Batuhan Bayır

Barbaros Yoloğlu

Semihcan Temiz

Beyza Huri Aydın

Kerem Bilginer

Etkinlikte şefler ve yarışmacılar kendi imza tabaklarını hazırlayarak ziyaretçilere sundu.

ŞEFLERİN ROTASI WINTER VILLAGE'DA NELER OLACAK?

Şeflerin Rotası, gastronomi kültürünü sosyal etkinliklerle bir araya getiren bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Winter Village'ın kış konseptiyle düzenlenecek buluşmada ziyaretçiler, MasterChef Türkiye yarışmacılarının hazırladığı lezzetleri deneyimleyebilecek.

Etkinlik, televizyon ekranlarında izledikleri yarışmacılarla yüz yüze tanışmak ve farklı tarifleri tatmak isteyen gastronomi meraklılarını bir araya getirecek.

ŞEFLERİN ROTASI BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

Şeflerin Rotası Winter Village organizasyonunun bilet ve giriş ücretlerine ilişkin henüz resmi bir rakam paylaşılmadı. Etkinliğe katılmak isteyenlerin organizasyon tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.