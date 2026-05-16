Seferberlik Tatbikatı 2026! Sefer görev emri nedir, tatbikat ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan mesajlarla ilgili kamuoyuna açıklamada bulundu. Bakanlık, vatandaşlara gönderilen bildirimlerin yıllık seferberlik tatbikatları kapsamında iletilen bilgilendirme mesajları olduğunu duyurdu.

SEFERBERLİK TATBİKATI 2026

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında bazı vatandaşlara “seferberlik emri” gönderildiğine yönelik paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu mesajların olağanüstü bir gelişme ile bağlantılı olmadığı, her yıl düzenli olarak icra edilen “Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatı” çerçevesinde görevlendirilen yedek personele gönderilen bilgilendirme mesajları olduğu bildirildi. Bakanlık, kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin ardından konuya ilişkin resmi açıklama yaparak sürece dair ayrıntıları paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatı eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilecek. Tatbikatlara toplam 7 bin 686 yedek personelin katılacağı belirtilirken, görevlendirilen kişilere 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefon numaraları üzerinden mesaj gönderildiği aktarıldı. Açıklamada, tatbikatların her yıl rutin şekilde düzenlendiği bilgisine de yer verildi.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer görev emri, seferi yükümlülük kapsamında personel ve araçlar için hazırlanan resmi belge olarak tanımlanıyor. Belgede, yükümlünün gideceği yer, katılacağı birlik ve seferberlik numarası ile gerekli diğer bilgilerin yer aldığı belirtiliyor.

Yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan mesajların ise 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatı kapsamında gönderilen bilgilendirme mesajları olduğu vurgulandı.