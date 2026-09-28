Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği, yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımların ardından pek çok kişi, "Sedat Peker Türkiye'ye geldi mi, Sedat Peker dönüyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İddiaların doğruluğu ve konuya ilişkin yetkililerden yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Sedat Peker'e ilişkin son gelişmeler haberimizde.

SEDAT PEKER TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Sedat Peker'in Türkiye'ye geldiğine dair herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Uzun süredir yurt dışında yaşadığı bilinen Peker'in dönüşü, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in açıklamasıyla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Tartışmanın fitilini, sosyal medyada bir kullanıcının Sedat Peker'e ilişkin paylaşımı ateşledi. Söz konusu kullanıcı, Peker'in bir an önce memleketine dönmesini ve hasretin sona ermesini dilediğini belirterek, barış ve kardeşlik ortamının güçlendiği bu dönemde Peker'in de Türkiye'ye dönüş yolunun açılmasını temenni etti.

İSMAİL ÖZDEMİR'DEN "ALLAH İZİN VERİRSE" MESAJI

Kullanıcının paylaşımını alıntılayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sedat Peker için daha önce kullandığı "Ülküdaşımızdır" ifadesini hatırlattı. Özdemir, Peker'i değerli bir dava ve gönül adamı olarak nitelendirerek, "Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER DÖNÜYOR MU?

Özdemir'in açıklaması, Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşüne ilişkin bir sinyal olarak yorumlanırken, dönüşün ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine dair somut bir bilgi paylaşılmadı. Peker'in kendisinden ya da yetkili makamlardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.