SED yardımı 2026'da ne kadar olacak?

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen sosyal destekler, ocak ayı itibarıyla yeniden artırılacak. Artış oranı, memur maaş zammı ve enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek.

SED YARDIMI OCAK 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artırılan sosyal destek kalemleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda SED ödemelerinin 2026 yılı ocak ayından itibaren alacağı yeni tutar da memur maaşlarına yapılacak zam oranına göre şekillenecek. Memur zammı ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşecek.

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan dönemde kümülatif enflasyon yüzde 11,21 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, ocak ayında yapılacak memur maaş artışının ve buna bağlı olarak SED yardımı dahil sosyal destek ödemelerinin zam oranının şekillenmesinde belirleyici olacak.

SED YARDIMI 2026 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SED yardımı zammı, her yıl olduğu gibi memur maaş zammının netleştiği tarihte kesinlik kazanacak. Ocak 2026 dönemine ilişkin artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından belirlenecek. Bu süreç tamamlandığında memur maaş zammı ile birlikte SED ödemelerinin yeni tutarı da resmi olarak duyurulacak.

Edinilen bilgilere göre SED yardımı ödemelerine yapılacak zam oranı 5 Ocak 2026 tarihinde netlik kazanacak. Aynı tarihte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve sosyal destek ödemeleri de memur maaş artışına bağlı olarak güncellenecek. Zamlı ödemeler, belirlenen tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak.