Şebnem Ferah konser biletleri karaborsaya düştü mü nereden, nasıl alınır? Şebnem Ferah konser bileti nerden bulunur?

Şebnem Ferah’ın konserine olan yoğun ilgi bilet piyasasını yeniden gündemin merkezine taşıdı. “Biletler tükendi mi?”, “Karaborsaya düştü mü?” ve “Şebnem Ferah konser bileti nereden, nasıl alınır?” soruları müzikseverler tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Satışların kısa sürede tamamlanması iddiaları ve yeniden satış platformlarında ortaya çıkan fiyatlar ise dikkat çekiyor. Konser biletlerine ulaşım ve son durumla ilgili tüm detaylar haberin devamında…

ŞEBNEM FERAH’IN KONSER BİLETLERİ BİTTİ Mİ?

Şebnem Ferah’ın 6 yıl aradan sonra sahnelere dönüş kararı, müzik dünyasında büyük heyecan yarattı. İstanbul konserine olan yoğun ilgi sonrası biletlerin kısa sürede tükenip tükenmediği merak konusu oldu. İlk satış anlarından itibaren yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, biletlerin durumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ŞEBNEM FERAH KAÇ YILDIR KONSER VERMİYOR?

Şebnem Ferah, son konserini 2019 yılında vermişti. 2026 yılında İstanbul’da yeniden sahne alarak yaklaşık 6 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşacağı duyuruldu.

BİLETLER 40 DAKİKADA TÜKENDİ

Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük bir yoğunluk yaşandı. Online platformlarda binlerce kişi sıraya girerken, biletlerin yaklaşık 40 dakika içinde tükendiği iddia edildi.

BİLET FİYATLARI 2 BİN 500 TL’DEN BAŞLADI

Genel giriş biletleri 2.500 TL’den satışa sunulurken, sahne önü kategorisinin 3.600 TL seviyelerinden alıcı bulduğu belirtildi. Yoğun talep nedeniyle sistemde zaman zaman erişim sorunları yaşandığı ifade edildi.

80 BİN TL’YE KARABORSAYA DÜŞTÜ

Biletlerin tükenmesinin ardından bazı platformlarda yüksek fiyatlı ilanlar dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre biletlerin 80 bin TL’ye kadar satışa çıkarıldığı öne sürüldü. Bu durum hayranlar arasında tepkiye neden olurken, karaborsa satışlara yönelik denetim çağrıları da gündeme geldi.