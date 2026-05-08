Şebnem Ferah İzmir konseri ne zaman, nerede? Şebnem Ferah İzmir konser biletleri satışa çıktı mı?

Türk rock müziğinin en güçlü sahne performanslarından birine imza atan Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden konser serisine başlıyor. Sanatçının İzmir durağı, hayranları tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSERİ NE ZAMAN?

Resmî duyurulara göre Şebnem Ferah İzmir konseri 13 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu tarih, sanatçının İstanbul konserinin hemen ardından gelmesi nedeniyle turnenin en dikkat çeken duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle İstanbul’da 3 Haziran’da düzenlenen konserin biletlerinin kısa sürede tükenmesi, İzmir konserine olan ilgiyi daha da artırmış durumda.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSERİ NEREDE?

Şebnem Ferah’ın İzmir konserinin yapılacağı yer de netleşti. Organizasyon planlamasına göre konser:

İzmir’in önemli etkinlik alanlarından biri olan İzmir Arena, bu büyük konser için sahneye ev sahipliği yapacak. Açık hava konseptiyle bilinen mekan, hem ses hem de sahne düzeni açısından büyük konserler için sıkça tercih ediliyor.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Konserin en çok merak edilen konularından biri de biletlerin satış durumu oldu. Şu an itibarıyla biletlerin satışa çıkış süreci netleşmiş durumda.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

Konser biletlerinin satış tarihi de netleşmiş durumda ve hayranlar tarafından yakından takip ediliyor. Şebnem Ferah İzmir konseri biletleri 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 12.00’de satışa açılacak. Satışın başlangıcıyla birlikte yoğun bir erişim trafiği bekleniyor.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLET FİYATLARI

Henüz resmî fiyatlandırma netleşmiş olsa da, İstanbul konseri baz alınarak İzmir biletlerinin de yaklaşık 2500 TL bandında satışa sunulması bekleniyor. Fiyatların kategoriye göre değişiklik gösterebileceği de öngörülüyor.

İZMİR ARENA KAÇ KİŞİLİK?

İzmir Arena, konser düzenine bağlı olarak yaklaşık 15.000 kişilik standart kapasiteye sahip olup yoğun etkinliklerde bu sayı 30.000–35.000 kişiye kadar çıkabilmektedir.