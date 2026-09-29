Haberler

Sebahattin Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sebahattin Şahin'in MHK görevi nedir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sebahattin Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sebahattin Şahin'in MHK görevi nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin de yer aldı. Gelişmenin ardından Sebahattin Şahin’in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve MHK’deki görevi merak edilmeye başlandı. Peki, Sebahattin Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sebahattin Şahin'in MHK görevi nedir? Detaylar haberimizde.

“Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon, Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan isimleri de gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 isim arasında MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin de yer aldı. Peki, Sebahattin Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sebahattin Şahin'in MHK görevi nedir? Detaylar...

SEBAHATTİN ŞAHİN KİMDİR?

Sebahattin Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan ve özellikle hakem eğitim çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden biridir.

TFF'nin resmi yayınlarında Şahin'in MHK Eğitim Sorumlusu olarak çeşitli eğitim programlarında görev aldığı görülüyor. 2026 yılında düzenlenen Klasman Hakem Semineri'nde hakemlere yönelik eğitim çalışmalarında yer alan Şahin, aynı yıl MHK Hakem Eğitimcisi Eğitimi Programı'nın koordinasyonunda da görev aldı.

TFF'nin 2024 tarihli bir duyurusunda da Sebahattin Şahin, MHK Eğitim Sorumlusu olarak yer aldı. Söz konusu programda il hakem eğitimcisi adaylarının eğitim sürecinde koordinasyon görevini üstlendiği belirtildi.

SEBAHATTİN ŞAHİN'İN MHK GÖREVİ NEDİR?

Sebahattin Şahin'in MHK'deki görevi, hakem eğitimi ve 4. Bölge sorumluluğu kapsamında şekilleniyor.

TFF'nin 2026 yılında yayımladığı resmi içeriklerde Şahin, MHK Eğitim Sorumlusu olarak yer alıyor. 2-4 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen Klasman Hakem Semineri'nde hakemlere teknik eğitim veren isimlerden biri olan Şahin, aynı zamanda 2026-2027 sezonundaki Talent & Mentor Programı'nın ilk seminerinde de MHK Eğitim Sorumlusu olarak görev yaptı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Azra Akın, koruma ve bakım altındaki çocuklara masal okudu

Eski Türkiye Güzeli'nden anlamlı ziyaret! Çocuklara masal okudu
Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!

Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

Bir dönem 131 liraydı! 2027’de rakam 70 bin liraya dayanacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Videoları başkalarına yol gösterecek

Sosyal medya fenomeninin acı sonu
Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

Ne yapıyorsun Altay? Bedelini çok ağır ödedi
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin

Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Turistlerin yüreği ağzına geldi! Bir tonluk dev hayvan arabayı parçalıyordu

Turistler öldü öldü dirildi! 1 tonluk hayvanın elinden zor kurtuldular
Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk futboluna yön veren isim gözaltında! İşte ilk görüntüsü
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

Kabine'den milyarlık vurgunla ilgili gözdağı! Mesaj çok net