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“Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon, Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan isimleri de gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 isim arasında MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin de yer aldı. Peki, Sebahattin Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sebahattin Şahin'in MHK görevi nedir? Detaylar...

SEBAHATTİN ŞAHİN KİMDİR?

Sebahattin Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan ve özellikle hakem eğitim çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden biridir.

TFF'nin resmi yayınlarında Şahin'in MHK Eğitim Sorumlusu olarak çeşitli eğitim programlarında görev aldığı görülüyor. 2026 yılında düzenlenen Klasman Hakem Semineri'nde hakemlere yönelik eğitim çalışmalarında yer alan Şahin, aynı yıl MHK Hakem Eğitimcisi Eğitimi Programı'nın koordinasyonunda da görev aldı.

TFF'nin 2024 tarihli bir duyurusunda da Sebahattin Şahin, MHK Eğitim Sorumlusu olarak yer aldı. Söz konusu programda il hakem eğitimcisi adaylarının eğitim sürecinde koordinasyon görevini üstlendiği belirtildi.

SEBAHATTİN ŞAHİN'İN MHK GÖREVİ NEDİR?

Sebahattin Şahin'in MHK'deki görevi, hakem eğitimi ve 4. Bölge sorumluluğu kapsamında şekilleniyor.

TFF'nin 2026 yılında yayımladığı resmi içeriklerde Şahin, MHK Eğitim Sorumlusu olarak yer alıyor. 2-4 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen Klasman Hakem Semineri'nde hakemlere teknik eğitim veren isimlerden biri olan Şahin, aynı zamanda 2026-2027 sezonundaki Talent & Mentor Programı'nın ilk seminerinde de MHK Eğitim Sorumlusu olarak görev yaptı.