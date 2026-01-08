Scandicci Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

İtalya temsilcisi Scandicci ile VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler ise yayıncı kuruluş, yayın saati ve müsabakanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceği konularına odaklanmış durumda. Scandicci – VakıfBank maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Scandicci – VakıfBank karşılaşması, Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen voleybol tutkunları, karşılaşmayı şifresiz şekilde izleyebilecek.

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor yayını; Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV ve Turkcell TV+ platformları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve TRT'nin dijital platformları aracılığıyla da karşılaşmaya ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor.

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Scandicci ile VakıfBank arasındaki CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi 8 Ocak Perşembe günü oynanacak.

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, İtalya'nın Scandicci kentinde, Scandicci'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.