Haberler

Scandicci Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Scandicci Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Scandicci ile VakıfBank arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen voleybolseverler, maçın başlama saati, hangi kanaldan yayınlanacağı ve yayının şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki Scandicci – VakıfBank voleybol maçı canlı olarak nereden ve hangi platformdan izlenebilecek?

İtalya temsilcisi Scandicci ile VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler ise yayıncı kuruluş, yayın saati ve müsabakanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceği konularına odaklanmış durumda. Scandicci – VakıfBank maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Scandicci – VakıfBank karşılaşması, Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen voleybol tutkunları, karşılaşmayı şifresiz şekilde izleyebilecek.

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor yayını; Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV ve Turkcell TV+ platformları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve TRT'nin dijital platformları aracılığıyla da karşılaşmaya ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor.

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Scandicci ile VakıfBank arasındaki CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi 8 Ocak Perşembe günü oynanacak.

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

SCANDICCI – VAKIFBANK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, İtalya'nın Scandicci kentinde, Scandicci'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim

Benfica'da Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu