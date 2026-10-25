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Sayit Gökgöz kimdir? Ankara'daki askeri araç kazasında şehit olan istihbarat albayı

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Milli Savunma Bakanlığı, 24 Ekim 2026'da Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını duyurdu. Sayit Gökgöz kimdir, nasıl şehit oldu, hangi birimde görevliydi? Şehit albay ve kaza hakkında bilinenler haberimizde.

Milli Savunma Bakanlığı 24 Ekim 2026 gecesi acı bir haber verdi: Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz şehit oldu. Aynı kazada iki asker yaralandı. Bakanlık, yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Açıklamanın ardından "albay sayit gökgöz" Google'da 1.000'den fazla arandı, Gökgöz'ün adı X'te de Türkiye gündemine girdi.

SAYİT GÖKGÖZ NASIL ŞEHİT OLDU?

Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026'da Ankara'da askeri bir aracın karıştığı trafik kazasında şehit oldu. Kazada ağır yaralanan albaya tıbbi müdahale yapıldı ama kurtarılamadı.

Kazada yaralanan iki personelin adı paylaşılmadı. Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında yaralılara acil şifa diledi.

SAYİT GÖKGÖZ KİMDİR?

Sayit Gökgöz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde istihbarat sınıfında görev yapan bir albaydı. Taziye mesajlarında adı "İsth. Alb. Sayit Gökgöz" diye geçti; kısaltma, istihbarat albayı anlamına geliyor.

Albay, TSK'da yarbaydan sonra, tuğgeneralden önce gelen rütbe. General rütbelerine geçmeden önce bir subayın ulaşabildiği en yüksek basamak bu. Milli Savunma Bakanlığı, Gökgöz'den "silah arkadaşımız" diye söz etti; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete başsağlığı diledi.

SAYİT GÖKGÖZ HANGİ BİRİMDE GÖREVLİYDİ?

Sayit Gökgöz, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevliydi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara birliklerinin bağlı olduğu komutanlık. Karargâhı Ankara'da.

SAYİT GÖKGÖZ İÇİN KİMLER TAZİYE MESAJI YAYIMLADI?

Sayit Gökgöz için ilk başsağlığı mesajı Milli Savunma Bakanlığından geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından şehit albay için "Ruhu şad, mekânı cennet olsun" diye yazdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mesajını "Milletimizin başı sağ olsun" sözüyle bitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Gökgöz'e rahmet, yaralı askerlere şifa diledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şehit albay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
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