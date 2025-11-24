Haberler

Savaş Gürses kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Savaş Gürses kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güncelleme:
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 3. sezonunda, yarışma evine katılan isimler kadar onların ilişkileri ve tavırları da merak konusu oluyor. Peki, Savaş Gürses kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Savaş Gürses kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 3. sezonu, farklı karakterleri ve ilişki dinamiklerini ekrana taşımaya devam ediyor. Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri de Savaş Gürses. Yarışmaya adım attığı ilk günden itibaren samimi tavırları ve aile odaklı yaklaşımıyla izleyicilerin merakını uyandıran Gürses, hem kişisel yaşamı hem de kariyer geçmişiyle programda konuşulan isimlerden biri haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAVAŞ GÜRSES KİMDİR?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 3. sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Savaş Gürses, programa özgün duruşu ve samimi açıklamalarıyla katıldı. Yarışmada gösterdiği açık sözlü tavırlar, izleyicilerin ilgisini çekerken, hem kişisel yaşamı hem de kariyer yönüyle merak konusu oldu.

SAVAŞ GÜRSES KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Savaş Gürses, 32 yaşındadır. Yarışmada sergilediği olgun ve net tavırlar, yaşının verdiği deneyimle birleşerek karakterini ön plana çıkarıyor.

SAVAŞ GÜRSES NERELİ?

Savaş Gürses'in doğum yeri programda sıkça vurgulanmasa da, yaşamını ve kariyerini Türkiye'de sürdürüyor. Yarışmadaki aile odaklı yaklaşımı, karakterine dair izleyiciye önemli ipuçları veriyor.

SAVAŞ GÜRSES NE İŞ YAPIYOR?

Genç yarışmacı, sağlık sektöründe çalışmanın yanı sıra ticaretle de ilgileniyor. Bu iki alandaki faaliyetleri, onu programda hem disiplinli hem de ayakları yere sağlam basan bir isim hâline getiriyor.

