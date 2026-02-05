Sasha Boey kimdir, mevkisi ne, Sasha Boey sakat mı? Sasha Boey daha önce Galatasray'da oynadı mı, ne zaman oynadı?

Sasha Boey'in futbol kariyeri ve güncel durumu spor gündeminin önemli konuları arasında yer alıyor. Özellikle mevkisi, sakatlığı ve geçmişte Galatasaray'da oynayıp oynamadığı merak edilen bilgiler arasında. Boey'in hangi sezonlarda Galatasaray kadrosunda yer aldığı ve futbol hayatındaki diğer önemli gelişmeler haberimizde sizleri bekliyor.

SASHA BOEY KİMDİR?

Sasha Boey, son dönemde futbol gündeminde sıkça adı geçen genç futbolculardan biri. Taraftarlar, "Sasha Boey kimdir, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı?" sorularına yanıt arıyor. 2000'li yılların başında doğan Boey, profesyonel kariyerine hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle hücumdaki dinamizmi ve savunmadaki disiplinli oyun tarzıyla biliniyor.

Futbol kariyerinde esnek bir profil çizen Boey, hem orta saha hem de kanat pozisyonlarında görev alabiliyor. Bu özelliği, teknik direktörlerin onu tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Taraftarlar, Boey'in hangi mevkide oynadığını merak ederken, onun çok yönlü oyun stilinin takım stratejilerine nasıl katkı sağladığı da konuşuluyor.

SASHA BOEY'İN GALATASARAY KARİYERİ

Sasha Boey'in adı Galatasaray ile de anılıyor. Peki, Boey gerçekten Galatasaray'da oynadı mı? Evet, Boey daha önce kısa süreli de olsa Galatasaray forması giymiştir. Galatasaray'da oynadığı dönemde genç yaşına rağmen sergilediği performans, kulüp içinde ve taraftarlar arasında olumlu yorumlar almasını sağladı. Ancak Boey'in Galatasaray macerası uzun sürmedi ve kariyerine başka kulüplerde devam etti.

Galatasaray'da forma giydiği sezonlar, onun yeteneklerini sergileyip Avrupa futboluna adım atmasında kritik bir rol oynadı. Bu süreç, özellikle genç futbolcuların kariyer gelişimi için önemli bir örnek teşkil ediyor. Taraftarlar, Boey'in Galatasaray'daki maç performanslarını ve attığı golleri merak ediyor.

SASHA BOEYSAKAT MI?

Sacha Boey, dün yapılan çalışmada sakatlık yaşayınca antrenmanı erken terk etmek zorunda kaldı.

BILD'in aktardığı bilgiye göre, Boey Bayern tesislerindeki kliniğe giderek doktor kontrolünden geçti ve yaklaşık 20 dakika burada kaldı.