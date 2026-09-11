Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nev, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. “Sen Gibi”, “Zor” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan Nev'in sağlık durumuyla ilgili arkadaşlarından açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda ünlü şarkıcının durumunun iyiye gittiği belirtildi. Peki, Şarkıcı Nev'in hastalığı ne, neden yoğun bakımda? Nev'in sağlık durumu nasıl? Detaylar...

ŞARKICI NEV'İN HASTALIĞI NE, NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Nev lakabıyla tanınan Nevzat Doğansoy'un bir süredir karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Nev'in yoğun bakımda olduğu bilgisi müzisyen arkadaşları tarafından da doğrulandı. Sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalarda ise ünlü sanatçının değerlerinin iyiye gittiği ifade edildi.

Müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nev'in yoğun bakımda olduğunu doğrularken sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Budak açıklamasında, “Merhabalar. Nev bey yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşacak. Dualarımız güzel niyetlerimiz onunla olsun. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan” ifadelerini kullandı.

NEV'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nev'in sağlık durumuyla ilgili bir diğer açıklama ise arkadaşı Aslı Gökyokuş'tan geldi. Gökyokuş, Nevzat'ın bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

Nev'in şu anda yoğun bakımda olduğunu ifade eden Gökyokuş, değerlerinin iyiye gittiğini söyledi.

Yapılan açıklamalarda Nev'in yoğun bakımda tedavi gördüğü doğrulanırken sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşıldı.

ŞARKICI NEV KİMDİR?

Nev lakabıyla bilinen Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı olan Nev, müzik çalışmalarına mandolin çalarak başladı.

Üniversite yıllarında elektro gitar alan Nev, gitar eğitiminin ardından sahne çalışmalarına başladı. Üniversite eğitimi boyunca yaz aylarında güneyde müzik yaptı. Üniversitenin ardından iş hayatına atılan sanatçı, müzik çalışmalarını da sürdürdü.

1995 yılında Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci'den oluşan Chantage ile Cool Bar'da müzik yapan Nev, aynı dönemde Adidas ve Slazenger gibi markalarda ürün müdürlüğü yaptı. Bestecilik yönünün öne çıkmasıyla birlikte kariyerini müziğe yoğunlaştırdı.

2000 yılında Teoman'ın davetiyle Türkiye turnesine katılan Nev, Ege ve Akdeniz bölgelerinde konserler verdi. Ardından yaklaşık üç yıl süren stüdyo çalışmasının ardından ilk albümü “Her Şeye Rağmen”i müzikseverlerle buluşturdu.

Albümdeki tüm beste ve sözler Nev'e ait olurken, “Zor” şarkısıyla önemli bir çıkış yakaladı. Engelliler için yazdığı “Her Şeye Rağmen” adlı eser de albüme adını verdi.

NEV'İN MÜZİK KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN ALBÜMLER

Nev, 2004 yılının Temmuz ayında “Sen Gibi” albümünü yayımladı. Albümün ardından Türkiye'nin farklı illerinde konserler veren sanatçı, aynı dönemde Fanta Gençlik Festivali kapsamında da sahne aldı.

Üç yıllık aranın ardından 2007 yılının Ağustos ayında “Işığım ve Gölgem” albümünü çıkaran Nev, albümde yer alan şarkıların söz ve bestelerini kendisi hazırladı. Albümde “Kör Kuyular” ve “Kelebek” şarkılarının farklı versiyonları da yer aldı.

Nev, 2007 yılında 13 üniversite tarafından “En İyi Erkek Şarkıcı” seçildi. Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin gerçekleştirdiği ankette “En İyi Erkek Vokal” kategorisinde diğer adayların önüne geçti.

Sanatçı, albüm çalışmalarının yanı sıra konserlerine de devam etti. 2001 yılından itibaren Türkiye genelinde 400'e yakın konser verdi. 2009 yılının Mayıs ayında gerçekleştirdiği 8 üniversite konseri büyük ilgi gördü ve 180 bini aşkın izleyiciye ulaştı.

Nev'in en fazla izleyiciye ulaştığı konserlerden biri ise Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşti. Konseri yaklaşık 60 bin kişi izledi.