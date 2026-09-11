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Şarkıcı Nev entübe mi edildi? Şarkıcı Nev'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

Şarkıcı Nev entübe mi edildi? Şarkıcı Nev'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
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Şarkıcı Nev’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir hastanede tedavi gören 57 yaşındaki sanatçının yoğun bakıma alınmasının ardından “Şarkıcı Nev entübe mi edildi?”, “Şarkıcı Nev’in hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?” soruları gündeme geldi.

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan Nev’in sağlık durumuna ilişkin gelişme sevenlerini endişelendirdi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen sanatçı hakkında entübe edilip edilmediği ve son sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, şarkıcı Nev entübe mi edildi, hastalığı nedir? İşte merak edilen detaylar...

NEV ENTÜBE Mİ EDİLDİ?

Evet. Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı ve ilk müdahalenin ardından entübe edildi. Yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilen 57 yaşındaki sanatçının entübasyon süreci daha sonra sona erdi. Nev'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

NEVZAT DOĞAN NEDEN ENTÜBE EDİLDİ?

Nevzat Doğansoy, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine sanatçı entübe edildi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

NEVZAT DOĞAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Nevzat Doğansoy'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada, yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği belirtildi. Sanatçının bu nedenle yoğun bakımda tedavi ve takip altında olduğu aktarıldı.

NEVZAT DOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nev'in entübasyon süreci sona erdi, ancak sanatçının yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ve takibi devam ediyor. Sağlık durumuyla ilgili doğru ve güncel bilgilerin yalnızca menajeri İlker Ercan tarafından paylaşılacağı belirtildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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