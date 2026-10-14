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Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Alpay Nazikioğlu, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen sanatçılar arasında yer alıyor. Sanatçının evlilik geçmişi, eşinin kim olduğu ve kaç kez evlendiği, hakkında araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Şarkıcı Alpay evli mi, eşi kim? Alpay Nazikioğlu kaç kez evlendi, çocukları kim? Detaylar haberimizde.

ŞARKICI ALPAY EVLİ Mİ?

Alpay Nazikioğlu'nun evlilik hayatına ilişkin yayımlanan bilgiler, sanatçının evli olduğunu gösteriyor. Anadolu Ajansı'nın 1 Ekim 2024 tarihli haberinde, Alpay'ın eşiyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdürdüğü aktarılıyor.

ŞARKICI ALPAY'IN EŞİ KİM?

Şarkıcı Alpay'ın eşinin kim olduğu, sanatçının özel hayatını merak edenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Anadolu Ajansı'nın 2024 tarihli haberinde Alpay'ın eşiyle Bodrum'da yaşadığı bilgisi paylaşılırken eşinin adına yer verilmiyor.

Biyografi.Net'te yayımlanan röportajda da sanatçı, evlilikleri hakkında konuşurken eşlerinin isimlerini açıklamak istemediğini belirtiyor. Bu nedenle, mevcut kaynaklarda Alpay'ın güncel eşinin kimliğini doğrulayacak açık bir bilgi bulunmuyor.

ALPAY NAZİKİOĞLU KAÇ KEZ EVLENDİ?

Alpay Nazikioğlu, bugüne kadar dört kez evlendi.

Biyografik kaynaklarda aktarılan bilgilere göre Alpay'ın dört evliliğinden Tuluğ, Çağla ve Zeynep adlarında üç kızı bulunuyor. Sanatçı, röportajında evliliklerinin ayrıntılarını ve eşlerinin isimlerini paylaşmamayı tercih ettiğini de dile getiriyor.

Mevcut kaynaklarda ilk üç evliliğinin süresine ilişkin bilgiler bulunsa da eşlerinin kimlikleri hakkında kapsamlı ve doğrulanmış ayrıntılar yer almıyor. Alpay'ın özel hayatına ilişkin bilgiler, kendi açıklamaları ve yayımlanmış biyografilerde aktarılanlarla sınırlı kalıyor.