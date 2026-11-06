Sarıyer Iğdırspor maçı hangi kanalda, Sarıyer Iğdırspor nereden CANLI izlenir?

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Sarıyer Iğdırspor maçı, bugün saat 20.00'de İstanbul’daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşma, TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Türk yayını uydu üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. İşte Sarıyer Iğdırspor maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

SARIYER IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer Iğdırspor maçı, TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Türk, karşılaşmayı Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak ekrana getirecek.

SARIYER IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer Iğdırspor maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

SARIYER IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer ile Iğdırspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, İstanbul’daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanacak. Maçta Sarıyer ev sahibi olacak.

SARIYER IĞDIRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Sarıyer Iğdırspor maçı TRT Türk ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. TRT Türk, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz yayın yapıyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS MAX 1'den de canlı olarak yayınlanacak.

TRT TÜRK KAÇINCI KANALDA?

TRT Türk’ü dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler, kanalı şu numaralardan takip edebilir:

D Smart: 109. kanal

Digiturk: 61. kanal

Fil Box: 152. kanal

Kablo TV: 45. kanal

Tivibu: 130. kanal

Turkcell TV+: 204. kanal

Vodafone TV: 125. kanal

TRT Türk, ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii ve resmi internet sitesi üzerinden de internetten ücretsiz olarak izlenebiliyor.

BEIN SPORTS MAX 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS MAX 1, Digiturk platformunda 82. kanaldan yayın yapıyor.

SARIYER IĞDIRSPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sarıyer Iğdırspor maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı şu seçeneklerle takip edebilir:

TRT Türk: Uydudan şifresiz, dijital platformlarda ve tabii üzerinden ücretsiz

beIN SPORTS MAX 1: Digiturk 82. kanal

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

TRT TÜRK DONMADAN NASIL İZLENİR?

Maçı internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi ve maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması yayın kalitesini artırıyor.