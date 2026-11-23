Sarıyer aslanı kimin, sahibi kim sorusuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Öne sürülen iddiaya göre aslan, Uskumruköy'de yaşayan İran vatandaşı bir kişi tarafından besleniyordu ve bahçe ile kafes temizliği sırasında kaçtı. Ancak bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aslanın sahibinin belirlenmesi ve kaçış koşullarının aydınlatılması için soruşturma başlattı. Bölgede yaklaşık 70 personel ve 7 dronla arama çalışmaları devam ediyor.

SARIYER'DE GÖRÜLEN ASLANIN SAHİBİ KİM?

Aslanın kime ait olduğu resmi olarak açıklanmadı. Öne sürülen iddiaya göre hayvan, Uskumruköy'de ikamet eden İran vatandaşı bir kişi tarafından evinde besleniyordu. Aynı iddiaya göre aslan, bahçe ve kafes temizliği yapıldığı sırada açık kalan alandan kaçtı. Yetkililerden bu iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama henüz gelmedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aslanın sahibinin kim olduğu, hayvanın hangi koşullarda ve hangi izinlerle tutulduğu ve bulunduğu yerden nasıl kaçtığı araştırılıyor. Türkiye'de aslan gibi yabani ve tehlikeli hayvanların bireysel olarak beslenmesi yasal düzenlemelerle sınırlandırılıyor. Bu tür hayvanların izinsiz bulundurulması idari ve adli yaptırımlara konu olabiliyor.

ASLAN NE ZAMAN VE NASIL GÖRÜLDÜ?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre aslanın görüntüleri 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler, kamera kayıtlarında dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde termal kameralı ekiplerin ormanlık alanda hayvanın yerini tespit ettiğini açıklamıştı.

70 PERSONEL VE 7 DRONLA ARAMA SÜRÜYOR

Aslanı sağ olarak yakalamak için bölgede jandarma, emniyet, zabıta ve Milli Parklar ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 personel görev yapıyor. Arama çalışmalarına havadan 7 dronla destek veriliyor. Ekiplerin özellikle şu noktalarda yoğunlaştığı öğrenildi:

Uskumruköy Buket Evleri girişi

Uskumruköy Beton Santrali çevresi

Gümüşdere Ayazma Çayırı

Belgrad Ormanı girişi

Bahçeköy Su Deposu çevresi

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre arama yapılacak alan belirlendi ancak geniş bir bölgeyi kapsıyor. Öğle saatleri itibarıyla aslana ait yeni bir ize rastlanmadı.

USKUMRUKÖY'DE YOLLAR KAPATILDI

Aslanın yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda bulunabileceği değerlendirildiği için Uskumruköy'de güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri bazı yolları ulaşıma kapattı. Bölgede yaşayan vatandaşlara ilçe birimleri tarafından uyarılar yapıldı. Vatandaşlardan ormanlık alanlara girmemeleri, çocukları ve evcil hayvanları dışarıda yalnız bırakmamaları istendi.

VALİLİK: SAĞ OLARAK YAKALANMASI İÇİN HASSASİYET GÖSTERİLİYOR

İstanbul Valiliği, aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğünü açıkladı. Valilik açıklamasında, aslanın sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiği vurgulandı. Ekiplerle birlikte uzman veterinerler de bölgede hazır bekliyor.

ASLAN GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?

Uzmanlar, aslanla karşılaşılması durumunda kesinlikle yaklaşılmaması, koşarak kaçılmaması ve hayvanın dikkatini çekecek ani hareketlerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Hayvanı görenlerin bulundukları kapalı bir alana geçmesi ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması gerekiyor.