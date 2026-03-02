Sarah Netanyahu kimdir? İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sarah Netanyahu kaç yaşında, nereli, şu an nerede?

İsrail'de savaşın gölgesinde halk sığınaklarda hayat mücadelesi verirken, First Lady Sarah Netanyahu'nun Miami'de bir otelin balkonunda görülmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu kare, "Savaşın gerçek yüzü kimler için değişiyor?" sorusunu akıllara getirirken, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı ve gündeme oturdu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SARAH NETANYAHU NEDEN GÜNDEMDE?

Sarah Netanyahu, İsrail'in İran'la sürdürdüğü çatışmalar sırasında Miami'de bir otelin balkonunda görüntülendi. Bu kare, özellikle İsrail'de sivillerin sığınaklarda yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde First Lady'nin yurtdışında rahat bir ortamda olması nedeniyle sosyal medyada ve haberlerde gündem oldu. Görüntüye, "Halk sığınakta, yönetenlerin ailesi Miami'de" ve "Savaş kararı alıp bedelini başkalarına ödetmek kolay" gibi yorumlar yapıldı.

SARAH NETANYAHU KİMDİR?

Sarah Netanyahu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşidir. Eğitim ve kariyer psikolojisi alanında profesyonel bir geçmişe sahiptir.

SARAH NETANYAHU KAÇ YAŞINDA?

Sarah Netanyahu 5 Kasım 1958 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

SARAH NETANYAHU NERELİ?

Sarah Netanyahu, doğumda Ben-Artzi soyadını taşımaktadır ve İsrail doğumludur.

SARAH NETANYAHU ŞU AN NEREDE?

Görüntülendiği son bilgiye göre Sarah Netanyahu, ABD'nin Miami şehrinde bir otelin balkonunda bulunuyor.