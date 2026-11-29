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29 Kasım 2026 Pazar Şans Topu çekilişi var mı sorusunun cevabı evet. Şans Topu çekilişleri her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. 29 Kasım Pazar günü de Şans Topu çekilişi akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazanan numaralar Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayımlanacak.

29 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Kasım 2026 Pazar Şans Topu çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Çekilişin saat 21.30'da yapılmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı duyurulacak. Bilet sahipleri, sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranından kontrol edebilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Şans Topu çekilişleri her hafta çarşamba ve pazar günleri, akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapılıyor. Çekilişler canlı yayınlanıyor ve tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi kanallardan duyuruluyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan bir sayısal oyun. 5+1 olarak da bilinen oyunda iki farklı sayı kümesinden numara seçiliyor. İlk küme 1 ile 34, ikinci küme ise 1 ile 20 arasındaki sayılardan oluşuyor. Oyuncular, ilk kümeden 5, ikinci kümeden 1 numara seçerek bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti 20 TL olarak uygulanıyor.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ

Şans Topu'nda ilk kümeden 5 sayıyı ve ikinci kümeden 1 sayıyı doğru bilen, yani 5+1 tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Bunun ardından sırasıyla 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye almaya hak kazanıyor.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu'nda 1+1, 2+1, 3, 3+1 ve 4 bilen talihliler ikramiyelerini yetkili Loto bayilerinden alabiliyor. 4+1 ve 5 bilenler, ikramiyelerini Loto bayilerinden ya da Milli Piyango şubelerinden tahsil edebiliyor. Büyük ikramiyeyi kazanan 5+1 bilen talihliler ise ödüllerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden alıyor. İkramiyelerin, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl içinde alınması gerekiyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Şans Topu sonuçları, çekilişin ardından Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinde ve Milli Piyango mobil uygulamasında yayımlanıyor. Sonuçlar ayrıca yetkili satış noktalarından da öğrenilebiliyor. Şans oyunlarını yalnızca 18 yaşını doldurmuş kişiler oynayabiliyor.