Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi ne zaman? 8 Kasım 2026 Pazar Şans Topu çekilişi var mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi ne zaman? 8 Kasım 2026 Pazar Şans Topu çekilişi var mı?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Kasım 2026 Pazar günü Şans Topu çekilişi yapılmayacak. Bir sonraki çekiliş 1 Kasım 2026 Pazar akşamı gerçekleşecek. Sonuçlar Milli Piyango’nun resmi sitesinde duyurulacak. Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi ne zaman? 8 Kasım 2026 Pazar Şans Topu çekilişi var mı?

8 Kasım Pazar günü Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Ancak Şans Topu çekilişleri Pazar ve pazar günleri saat 20.00’de yapılıyor. Bu nedenle 8 Kasım Pazar günü Şans Topu çekilişi bulunmuyor. Bir sonraki Şans Topu çekilişi, 1 Kasım 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan bir sayısal oyundur.

Şans Topu (5+1), iki farklı sayı kümesinden belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanır.

İlk sayı kümesi 1–34, ikinci sayı kümesi ise 1–14 arasındaki numaralardan oluşur.

İlk sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden 1 numara seçilerek oynanır.

Tek kolon ücreti 15 TL’dir.

Noter huzurunda yapılan çekilişler canlı yayında gerçekleştirilir. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar, Milli Piyango’nun resmi internet sitesinde yayımlanır. 5+1 bilen talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanır.

Ardından sırasıyla 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye almaya hak kazanır.

Şans Topu’nda 1+1, 2+1, 3, 3+1 ve 4 bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden; 4+1 ve 5 bilenler Loto bayilerinden veya Milli Piyango şubelerinden alabilir.

5+1 bilenler ise ikramiyelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden alabilir. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süreyle ödenir.

8 Kasım ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 8 Kasım 2026 Pazar günü çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı

Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Rahat tavırlarına diyecek yok! Milyonluk soygun kamerada
Oturma odasında çıkan yangın daireyi sardı! İkiz bebekler dahil 6 kişi hastanelik oldu

Oturma odasında başladı, tüm daireyi sardı! 6 kişi hastanelik oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı31

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Bu iddia doğruysa vay halimize
Namaz kılıp gideceklerdi, camide mahsur kaldılar! Ayakkabıların akıbeti sonradan belli oldu

Namaz kılıp gideceklerdi, camide mahsur kaldılar! Sonrası güldürdü
Şişli'yi ayağa kaldıran ihbar! Bomba imha ekipleri sahaya indi, gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'un göbeğinde bomba alarmı! Ekipler sahaya indi
Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı

Valilik önünde alarm! Vatandaşlar fark etti, ekipler harekete geçti
Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor

Tadına bakmak bedava, satın almak ise cesaret istiyor
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı15

BDDK'nın üst düzey ismi tutuklandı
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi15

Arap ülkesinin kalbinde patlama sesleri