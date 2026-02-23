Şanlıurfa erkek dansöz olayı nedir? Şanlıurfa Karaköprü zenne olayı nedir?

Şanlıurfa'da son günlerde sosyal medyada gündeme gelen bir iddia, kamuoyunun dikkatini çekti. Söylentilere göre Karaköprü ilçesinde bir bağ evinde gerçekleştiği öne sürülen olayda, bazı kadınların eğlence amacıyla erkek dansöz olarak bilinen "zenne" performansı organize ettiği iddia edildi. Peki, Şanlıurfa erkek dansöz olayı nedir? Detaylar...

ŞANLIURFA ERKEK DANSÖZ OLAYI NEDİR?

İddialara göre Karaköprü ilçesindeki bağ evinde gerçekleşen organizasyonda, eğlence amaçlı bir erkek dansöz performansı düzenlendi. Katılımcıların bir kısmı kadınlardan oluşurken, performansın özel bir etkinlik kapsamında yapıldığı öne sürüldü.

Ancak, sosyal medyada yayılan detaylar yalnızca iddiaya dayanıyor. Resmî açıklama veya güvenilir kaynaklardan doğrulama bulunmadığı için olayın gerçekliği kesin olarak bilinmiyor.

Söylentilere göre performans sonrasında taraflar arasında ücret konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Bazı sosyal medya paylaşımlarına göre ödenmeyen ücret nedeniyle tartışma büyüdü ve iddialar, konunun emniyete taşındığını ileri sürüyor.