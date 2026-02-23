Haberler

Şanlıurfa erkek dansöz olayı nedir? Şanlıurfa Karaköprü zenne olayı nedir?

Şanlıurfa erkek dansöz olayı nedir? Şanlıurfa Karaköprü zenne olayı nedir?
Güncelleme:
Şanlıurfa'da son günlerde sosyal medyada gündeme gelen bir iddia, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Söylentilere göre Karaköprü ilçesindeki bir bağ evinde bazı kadınlar, eğlence amacıyla erkek dansöz olarak bilinen "zenne" performansı organize etti. Peki, Şanlıurfa erkek dansöz olayı nedir? Detaylar haberimizde.

Şanlıurfa'da son günlerde sosyal medyada gündeme gelen bir iddia, kamuoyunun dikkatini çekti. Söylentilere göre Karaköprü ilçesinde bir bağ evinde gerçekleştiği öne sürülen olayda, bazı kadınların eğlence amacıyla erkek dansöz olarak bilinen "zenne" performansı organize ettiği iddia edildi. Peki, Şanlıurfa erkek dansöz olayı nedir? Detaylar...

ŞANLIURFA ERKEK DANSÖZ OLAYI NEDİR?

İddialara göre Karaköprü ilçesindeki bağ evinde gerçekleşen organizasyonda, eğlence amaçlı bir erkek dansöz performansı düzenlendi. Katılımcıların bir kısmı kadınlardan oluşurken, performansın özel bir etkinlik kapsamında yapıldığı öne sürüldü.

Ancak, sosyal medyada yayılan detaylar yalnızca iddiaya dayanıyor. Resmî açıklama veya güvenilir kaynaklardan doğrulama bulunmadığı için olayın gerçekliği kesin olarak bilinmiyor.

Söylentilere göre performans sonrasında taraflar arasında ücret konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Bazı sosyal medya paylaşımlarına göre ödenmeyen ücret nedeniyle tartışma büyüdü ve iddialar, konunun emniyete taşındığını ileri sürüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Haberler.com
500

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

