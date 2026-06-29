Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı intihar etti mi, neden intihar etti, öldü mü, yaşıyor mu?

Söz konusu bürokratla ilgili “intihar ettiği” yönündeki söylentiler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Ancak olayın detayları ve kişinin sağlık merak edildi, “öldü mü yoksa yaşıyor mu?” sorusu kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANI İNTİHAR ETTİ Mİ?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı A.B.’nin evinde silahla intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Olayın ardından ağır yaralanan daire başkanı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan gelişme kentte büyük üzüntü ve şok etkisi yarattı.

OLAY KARAKÖPRÜ’DE MEYDANA GELDİ

İddiaya göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşti. Evinde silahla intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen A.B. için yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan A.B.’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Doktorlar tarafından hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin net bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor. Yakınları ve mesai arkadaşlarının hastanede endişeli bekleyişi sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. İntihar girişiminin nedeni henüz netlik kazanmazken, güvenlik güçleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi cephesinden de resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.