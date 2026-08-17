Samsunspor Göztepe hangi kanalda? Samsunspor Göztepe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Samsunspor Göztepe maçı hangi kanalda? Samsunspor Göztepe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Göztepe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Göztepe maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Göztepe maçı yayın bilgisi haberimizde...

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Göztepe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor Göztepe maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD platformunda da Samsunspor Göztepe maçı canlı yayın ile izlenebilecek.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Göztepe maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.