Samsung S26 ne zaman çıkacak?

Sızıntılar, şirketin 2026 yılına iddialı bir giriş yapmayı planladığını gösteriyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ortaya çıkan bilgiler cihazın tanıtım ve çıkış tarihine dair güçlü ipuçları veriyor.

TANITIM TARİHİ HAKKINDA EN GÜNCEL İDDİALAR

Samsung'un önceki yıllardaki lansman takvimine bakıldığında Galaxy S26'nın da benzer bir program izlemesi bekleniyor. Şirket genellikle amiral gemilerini yılın ilk çeyreğinde tanıtıyor. Gelen sızıntılar, Galaxy S26 serisinin Ocak sonu ile Şubat sonu 2026 arasında bir tarihte tanıtılacağını öne çıkarıyor.

Bazı analistler, Samsung'un tedarik zinciri planlamasına göre etkinliği Şubat 2026'nın son haftasında yapabileceğini belirtiyor. Ancak başka iddialar, tanıtımın Mart 2026'ya sarkma ihtimali olduğunu da aktarıyor. Bu farklı bilgiler olsa da genel beklenti, cihazın 2026'nın ilk çeyreğinde teknoloji severlerle buluşacağı yönünde.

SATIŞA SUNULMA TARİHİ İÇİN TAHMİNLER

Tanıtımın ardından satışa sunma süreci genellikle çok gecikmiyor. Samsung, çoğu zaman lansmandan 1–3 hafta sonra ön siparişleri başlatıyor ve ardından cihaz mağazalara ulaşıyor. Bu doğrultuda Galaxy S26'nın Mart 2026 döneminde kullanıcılarla buluşması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Ön sipariş sürecinin de yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. S25 serisinde olduğu gibi, Samsung'un belirli pazarlarda özel kampanyalar ve hediye paketleri sunacağı tahmin ediliyor.

HANGİ MODELLER TANITILACAK?

Beklentilere göre Samsung, Galaxy S26 serisini üç model üzerinden şekillendirecek:

• Galaxy S26

• Galaxy S26 Plus

• Galaxy S26 Ultra

Daha önce gündeme gelen "Pro" veya "Edge" gibi farklı varyant iddiaları, son sızıntılarda artık pek destek görmüyor. Şirketin, seriyi sade ve güçlü bir üçlü yapı ile sunmayı planladığı düşünülüyor. Özellikle Ultra modelinin kamera ve yapay zekâ performansında önemli sıçramalar yapacağı belirtiliyor.

TASARIM VE EKRAN YENİLİKLERİ

Galaxy S26 serisinin tasarım çizgisinde radikal bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Ancak Samsung'un S25 serisinde uyguladığı keskin hatlı modern tasarımı daha ince çerçevelerle geliştireceği ifade ediliyor.

Ekran tarafında ise:

• Daha yüksek parlaklık değerleri

• Geliştirilmiş enerji verimliliği

• Muhtemelen daha dayanıklı bir cam teknolojisi

gibi yenilikler öne çıkıyor. Ayrıca bazı raporlar, standart S26 modelinin ekran boyutunun 6.3 inçe çıkabileceğini söylüyor.

İŞLEMCİ VE PERFORMANS BEKLENTİLERİ

Galaxy S26 serisinin kalbinde iki farklı işlemci seçeneğinin olması bekleniyor:

• Exynos 2600

• Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bu işlemcilerin yapay zekâ performansında önemli artışlar sunması, fotoğraf işleme ve enerji tasarrufu gibi alanlarda çok daha başarılı sonuçlar vermesi bekleniyor. Özellikle Samsung'un yapay zekâ destekli "Galaxy AI" yazılımını daha da geliştireceği tahmin ediliyor.

KAMERA GELİŞMELERİ

Kamera konusunda Ultra modelin öne çıkacağı neredeyse kesin. Yeni sensörler, gelişmiş gece modu algoritmaları ve daha iyi zoom performansı üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor.

Sızıntılara göre:

• Ana kamerada daha yüksek ışık toplama kapasitesi

• Geliştirilmiş telefoto lens

• Donanımsal yapay zekâ destekli görüntü işleme

öne çıkan geliştirmeler arasında.

PİL VE ŞARJ TEKNOLOJİSİNDE BEKLENEN YENİLİKLER

Galaxy S26 serisinin pil tarafında daha yüksek kapasite sunması bekleniyor. Ayrıca hızlı şarj teknolojisinin de bir üst seviyeye çıkabileceği belirtiliyor. Kablosuz şarj hızında ve verimliliğinde de iyileştirmeler olması muhtemel. Şirketin Qi2 uyumlu yeni bir manyetik şarj sistemi üzerinde çalıştığı da konuşuluyor.

GALAXY S26 KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?

Galaxy S26 serisi, büyük bir tasarım devrimi sunmasa da performans, kamera, yapay zekâ ve pil verimliliği konularında önemli yükseltmelerle geliyor. Tanıtım tarihi henüz resmîleşmiş olmasa da en güçlü tahmin, 2026'nın ilk çeyreği.