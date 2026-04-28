Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ücretsiz izleniyor mu?

Avrupa futbolunun zirvesindeki takımların mücadelesi olan Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi canlı izle seçenekleri arasında yasal ve ücretsiz bir alternatif sunan TRT, dijital platformu Tabii ve ana kanalı üzerinden milyonlarca kişiyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İşte ücretsiz yayınlanacak maçların detaylı programı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devler sahneye çıkıyor. 2025-2026 sezonu yarı final ilk karşılaşmaları, 28 Nisan Salı ve 29 Nisan Çarşamba akşamları futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Kupa yolunda son viraja giren takımlar, final biletini kapmak için sahada tüm kozlarını paylaşacak.

DEV EŞLEŞME: PSG İLE BAYERN MÜNİH KARŞI KARŞIYA

Yarı finalin açılış mücadelesinde Fransa devi Paris Saint-Germain, Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlıyor. Parc des Princes Stadı’nda oynanacak olan bu kritik müsabaka, 28 Nisan Salı günü Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşmada, her iki ekip de rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele edecek.

ATLETICO MADRID SAHASINDA ARSENAL’İ KONUK EDİYOR

Yarı finalin bir diğer heyecan verici ayağında ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, İngiliz ekibi Arsenal ile kozlarını paylaşıyor. 29 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.00’de başlayacak olan dev mücadeleye Riyadh Air Metropolitano ev sahipliği yapacak. Disiplinli savunmasıyla bilinen Diego Simeone’nin öğrencileri, Mikel Arteta yönetimindeki dinamik Arsenal karşısında galibiyet arayacak.

MÜJDE: ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ KANALDA

Milyonlarca futbol tutkununu sevindiren haber yayıncı kuruluştan geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı, herhangi bir dijital platform üyeliği gerektirmeden TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Hem PSG - Bayern Münih hem de Atletico Madrid - Arsenal karşılaşmaları, canlı yayınla kesintisiz ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

FİNAL YOLUNDA KRİTİK TAKVİM

Yarı finalin ilk ayaklarının ardından takımlar, rövanş mücadeleleri için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları 5 ve 6 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu zorlu eşleşmelerden galip çıkan taraflar, 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'deki Puskas Arena’da düzenlenecek büyük finalde kupa için yarışacak.